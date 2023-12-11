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Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı için nöbet tutan öğrencinin İslam'a küfürler yağdırdığı rezil paylaşımları ortaya çıktı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacındaki süslerin çöpe atılmasını bahane ederek ağaca zarar gelmemesi için nöbet tutan öğrencilerden 'Ulaş Coşkun' isimli kişinin, Allah'ı ve Hz. Muhammed'e hakaret ettiği paylaşımları ortaya çıktı.

10:40 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 12:13 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ulaş Coşkun
Ulaş Coşkun
Yıldız Teknik Üniversitesi'
nde yılbaşı ağacındaki süslerinin çöpe atılmasını bahane eden bir grup öğrenci ağaç nöbeti başlatmıştı.

Tehlikeli provokasyon gerilimi yükseltirken nöbet tutan öğrencilerden 'Ulaş Coşkun' isimli kişi sosyal medyadan
'Nöbetteyim * evladı gelebiliyorsan gel'
diyerek provokatif paylaşımlarda bulunmuştu.


Dini değerlere de küfretmiş


Coşkun'un X hesabından daha önce de İslam'ı hedef alan paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.


Allah ve Hz. Muhammed başta olmak üzere toplumun dini değerlerini hedef alan şahsın paylaşımlarında
"Allahını yerden yere vurayım", "Bi müddet yokum succession izleyip Allah'a sövcem görüşürüz"
gibi ifadeler kullandığı görüldü.

Yılbaşı ağacını korumak bahanesiyle provokatif çağrıda bulunan ve toplumun dini değerlerine alenen küfreden 'öğrenci' ile ilgili üniversite yönetiminden ise her hangi bir adım gelmedi.


Hesabını apar topar kapattı


Coşkun'un ters kelepçe yapılarak gözaltına alınmasını, tutuklanmasını isteyen kullanıcılar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketlediler.


'Ulaş Coşkun' isimli şahsın da X hesabını kapattığı görüldü.



#Yıldız Teknik Üniversitesi
#yılbaşı
#ağaç
3 saat önce
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