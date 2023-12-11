Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı için nöbet tutan öğrencinin İslam'a küfürler yağdırdığı rezil paylaşımları ortaya çıktı

Dini değerlere de küfretmiş
Coşkun'un X hesabından daha önce de İslam'ı hedef alan paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.
Yılbaşı ağacını korumak bahanesiyle provokatif çağrıda bulunan ve toplumun dini değerlerine alenen küfreden 'öğrenci' ile ilgili üniversite yönetiminden ise her hangi bir adım gelmedi.
Hesabını apar topar kapattı
Coşkun'un ters kelepçe yapılarak gözaltına alınmasını, tutuklanmasını isteyen kullanıcılar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketlediler.
'Ulaş Coşkun' isimli şahsın da X hesabını kapattığı görüldü.