Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı için nöbet tutan öğrencinin İslam'a küfürler yağdırdığı rezil paylaşımları ortaya çıktı

Coşkun'un X hesabından daha önce de İslam'ı hedef alan paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Allah ve Hz. Muhammed başta olmak üzere toplumun dini değerlerini hedef alan şahsın paylaşımlarında

Allah ve Hz. Muhammed başta olmak üzere toplumun dini değerlerini hedef alan şahsın paylaşımlarında

Yılbaşı ağacını korumak bahanesiyle provokatif çağrıda bulunan ve toplumun dini değerlerine alenen küfreden 'öğrenci' ile ilgili üniversite yönetiminden ise her hangi bir adım gelmedi.