UKÜ dünyanın en sürdürülebilir üniversite kampüsü sıralamasında 69. sıraya yükseldi

UKÜ Mütevelli Heyeti Danışmanı ve Sürdürülebilir Kampüs Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu UKÜ’de yapılan sürdürülebilirlik faaliyetleri ile UI GreenMetric World University Rankings’in sıralamasını değerlendirerek, “Uzun vadeli ve vizyoner çalışmalarımızla dünyadaki en sürdürülebilir kampüsler arasında zirveye yaklaştık” dedi. Üniversite kapsamında gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik çalışmalarının sürekli olarak yükselen bir trendle devam ettiğini vurgulayan Abbasoğlu, çalışmalarda öğrenci, personel ve öğretim üyesi katkısının önem taşıdığını kaydetti.

Abbasoğlu, UKÜ Kampüsü’nün sürdürülebilirlik alanında Kıbrıs adasının gurur duyacağı bir noktaya geldiğine dikkat çekerek, üniversitenin sürdürülebilirlik alanında 2009 yılından bu yana ciddi çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Sürdürülebilirlik çalışmaların Birleşmiş Milletlerin 2016 yılında belirlediği 17 ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ ile paralel olduğunu söyleyen Abbasoğlu, mütevelli heyetinin vizyonu çerçevesinde, Sürdürülebilir Kampüs Merkezi tarafından koordine edilen ve ağırlıklı olarak öğrenciler tarafından yürütülen projeler ortaya çıktığını belirtti.

Abbasoğlu “Burada hedef, hem UKÜ ailesinin sürdürülebilir bir kampüse sahip olması hem de toplumun sürdürülebilirlikle ilgili bilincini artırmaktır” dedi. Adadaki birçok önemli kuruluş ile iş birliği yaptıklarını söyleyen Abbasoğlu, son olarak Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile yapılan iş birliğinin bu bilincin artırılması adına önemli ses getirdiği aktardı.

UKÜ olarak birçok özel projeyi hayata geçirdiklerine söyleyen Abbasoğlu, UI GreenMetric World University Rankings özellinde bulunan 6 farklı başlıkta, daha önce gelişme sağlanan enerji, su yönetimi, ulaşım başlıklarındaki seviyeyi yukarıya çekmenin yanı sıra bu yıl ortam ve altyapı başta olmak üzere alınan puanları arttırdıklarını belirtti.

Abbasoğlu, başlattıkları “Sürdürülebilirlik Ormanı”’nın, bu yıl fark yaratan projelerden birisi olduğunu aktararak, ayrıca binalarda enerji tüketimini azaltmak amacıyla önemli bir projenin üzerinde çalıştıklarını da kaydetti.

Haziran ayında Portekiz’de düzenlenen konferansta yaptıkları projeleri uluslararası camia ile paylaştıklarını işaret eden Abbasoğlu, “Çok olumlu geri dönütler aldık. Dünyadaki önemli üniversitelerle aynı platformlarda yarışmak ve bu yarış içerisinde ön sıralarda yer almak mutluluk verici” dedi.