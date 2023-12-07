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Bakan Tekin duyurdu: Alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin alan değişikliği hakkında başvuru yapabileceğini ve bu doğrultuda atamaların yapılacağını açıkladı. Alan değişikliği için başvuruları, 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edilecek ve atama işlemleri 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:37 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:41 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Alan değişikliği için başvuruları, 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yapılacak.
Alan değişikliği için başvuruları, 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin alan değişikliği hakkında başvuru yapabileceğini ve bu doğrultuda atamaların yapılacağını açıkladı.


Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin alan değişikliği başvurularına ilişkin açıklamalarda bulundu.


"Öğretmenler Odası Buluşmaları"nda sıkça dile getirilen bir konunun da öğretmenlerin alan değişikliği talebi olduğunu ifade eden Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin alan değişikliği için başvurularını 18-22 Aralık arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz"

Bakanlığın "2024 Yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu"na göre öğretmenler, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile ek çizelge doğrultusunda mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlar için duyuru kapsamında alan değişikliği başvurusunda bulunabilecek.


Göreve yarıyıl tatilinde başlayacaklar

Ayrıca sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik 'Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayanlar da özel eğitim alanına atanmak üzere söz konusu duyuru kapsamında başvuruda bulunabilecekler. Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme başvuruları, tercihe sunulan alanlarda il içinde yapılabilecek. Kontenjanlar, Bakanlığın öğretmen atamasına ilişkin planlaması dikkate alınarak öğretmen ihtiyacını karşılamada güçlük çekilen 5 ve 6'ncı hizmet alanlarında yer alan eğitim kurumları arasından belirlendi. Başvurular 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak ve atama işlemleri 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri yarıyıl tatilinde yapılacak.



#MEB
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#öğretmen
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