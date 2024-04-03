|
Gündem

Yılın ikinci MGK toplanıyor: Masada önemi konular var

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak. Yılın ikinci MGK toplantısında ana gündem maddesi terörle mücadele olacak.

11:12 - 3/04/2024 Çarşamba
Diğer
Arşiv
Arşiv
Milli Güvenlik Kurulu (MGK)
, 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 Nisan Perşembe günü toplanacak. Yılın ikinci MGK toplantısında ana gündem maddesi ise terörle mücadele olacak.

Irak ve ABD ziyareti görüşülecek


Erdoğan, 12 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret edecek. 22 Nisan’da gerçekleşecek ziyaretin hazırlıkları masaya yatırılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olası Irak operasyonuna ilişkin bilgi verecek.


ABD ile ilişkiler de Kurul'un gündemindeki bir diğer sıcak başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olarak Washington’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. O ziyarette ele alınacak konular MGK’da istişare edilecek.


Moskova’daki terör saldırısı sonrası artan DEAŞ tehdidine yönelik ilave tedbirler görüşülecek.


Son günlerde başta Almanya ve Belçika olmak üzere, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik artan saldırılar da gündemde olacak.


Saldırıların tekrarlanmaması için Avrupa’daki makamlarla kurulan temasların yansımaları ve atılabilecek adımlar ele alınacak.


İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması, acil ve tam ateşkes çağrısı, insani yardımların ulaştırılması ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi için yapılabilecekler de MGK'da görüşülecek.


"Kırmızı kitap" güncelleniyor


Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, kamuoyunda bilinen adıyla kırmızı kitabın güncellenmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor. 10. kez yenilenecek belgede, ilk kez 'yapay zeka' kavramı yer alacak. Yıl bitmeden MGK onayına sunulacak kırmızı kitap, 2025 yılında ise yürürlüğe girecek. Bu yönde yapılan hazırlıkların da MGK’da ele alınması bekleniyor.




#Milli Güvenlik Kurulu (MGK)
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kırmızı kitap
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sakarya bayram namazı saati belli oldu! Sakarya'da Ramazan bayramı saat kaçta? 10 Nisan 2024 bayram namazı saatleri