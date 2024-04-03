Yılın ikinci MGK toplanıyor: Masada önemi konular var

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) , 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 Nisan Perşembe günü toplanacak. Yılın ikinci MGK toplantısında ana gündem maddesi ise terörle mücadele olacak.





Irak ve ABD ziyareti görüşülecek





Erdoğan, 12 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret edecek. 22 Nisan’da gerçekleşecek ziyaretin hazırlıkları masaya yatırılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olası Irak operasyonuna ilişkin bilgi verecek.





ABD ile ilişkiler de Kurul'un gündemindeki bir diğer sıcak başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olarak Washington’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. O ziyarette ele alınacak konular MGK’da istişare edilecek.





Moskova’daki terör saldırısı sonrası artan DEAŞ tehdidine yönelik ilave tedbirler görüşülecek.





Son günlerde başta Almanya ve Belçika olmak üzere, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik artan saldırılar da gündemde olacak.





Saldırıların tekrarlanmaması için Avrupa’daki makamlarla kurulan temasların yansımaları ve atılabilecek adımlar ele alınacak.





İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması, acil ve tam ateşkes çağrısı, insani yardımların ulaştırılması ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi için yapılabilecekler de MGK'da görüşülecek.





"Kırmızı kitap" güncelleniyor





Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, kamuoyunda bilinen adıyla kırmızı kitabın güncellenmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor. 10. kez yenilenecek belgede, ilk kez 'yapay zeka' kavramı yer alacak. Yıl bitmeden MGK onayına sunulacak kırmızı kitap, 2025 yılında ise yürürlüğe girecek. Bu yönde yapılan hazırlıkların da MGK’da ele alınması bekleniyor.











