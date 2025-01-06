Yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak: Gündemde neler var?

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele tedbirleri de değerlendirilecek

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele tedbirleri de değerlendirilecek

İlk toplantısını 9 Ocak'ta yapması planlanan Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ile ilgili çalışmaların da kabinenin gündeminde olması bekleniyor.