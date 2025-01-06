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Suriye’yi güzel günler bekliyor

Suriye’yi güzel günler bekliyor

04:006/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hakan Fidan.
Hakan Fidan.

AK Parti’nin Niğde il kongresinde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Suriye’de haklının ve mazlumun yanında saf tutmuş olmak bizim için büyük şeref payesidir. İnşallah Suriyeli kardeşlerimizi çok güzel günler ve gelecek bekliyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Suriye’de haklının ve mazlumun yanında saf tutmuş olmak bizler için büyük bir şeref payesidir. İnşallah Suriyeli kardeşlerimizi çok güzel günler ve gelecek bekliyor” dedi. Fidan, AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, PKK’yı ve FETÖ’yü ülkeden temizlediklerini anlattı.

KARDEŞLİĞİN GEREĞİNİ YAPTIK

Fidan, şunları kaydetti: “Biz yıllarca ilmek ilmek dokuduğumuz bir stratejiyle Suriye’yi barış ve istikrar adası haline getirmek için elimizden geleni yaptık. Komşulukla kardeşlik hukukunun gereğini yaptık.” Suriye’nin altyapısının yeniden kurulması için çabaladıklarını belirten Fidan konuşmasına şöyle devam etti:

“Suriye ekonomisi ayağa kalktığında dünyanın çeşitli yerlerinde dağılmış, milyonlarca mülteci kardeşimiz ülkelerine dönecekler ve vatanlarına kavuşacaklar, hasretleri de sona erecek. İnşallah Suriye daha zengin, daha güvenli ve daha istikrarlı olduğunda bundan da Türkiye ve tüm bölgemiz de fayda sağlayacaktır.”

Bakan Fidan, Niğde’deki temasları kapsamında 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kabrini de ziyaret etti.


#Hakan Fidan
#Politika
#Siyaset

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