Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye'nin geleceğiyle ilgili önemli mesaj: Yaptırımlar kalksın altyapısı yeniden kurulsun diye çalışıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye'de haklının ve mazlumun yanında saf tutmuş olmak bizler için büyük bir şeref payesidir. İnşallah Suriyeli kardeşlerimizi çok güzel günler ve gelecek bekliyor" dedi. Fidan yaptığı açıklamada "Suriye’nin yeni yönetimine destek olmakla kalmıyor, bir yandan da uluslararası toplumu Suriye'ye destek vermeye davet ediyoruz. Yaptırımlar kalksın, Suriye'nin altyapısı yeniden kurulsun diye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kahramanlar diyarı, Anadolu'nun güzide şehri Niğde'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve sevgilerini getirdiğini belirten Fidan, kongrenin hayırlı olmasını diledi.
Bakan Fidan, devam eden kongre sürecinin parti için "demokrasi bayramı" olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
AK Parti olarak 23 yılda çok şeyi değiştirdiklerini, Cumhurbaşkanı'nın milletin iradesini hep merkeze aldığını dile getiren Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devletin ve toplumun tepesinde çöreklenmiş gayrimilli vesayet unsurlarını tek tek temizlediğini vurguladı.
PKK'yı ve FETÖ'yü ülkeden temizlediklerini anlatan Fidan, şöyle devam etti:
"Uluslararası toplumu Suriye'ye destek vermeye davet ediyoruz"
Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde başka coğrafyalardaki insanların da istikrar ve refah içinde olmasını hedeflediklerine işaret ederek, her şeyden önce bölgedeki savaşların ve çatışmaların bir an önce bitmesi için çabaladıklarını aktardı.
Diplomasinin bazen uzun soluklu ve sabır gerektiren bir iş olduğunu dile getiren Fidan, şunları kaydetti:
Hem bölgede hem de komşu ülkelerde barış ve istikrar olmasını istediklerini dile getiren Fidan, bütün dış politika ve çalışmaları bu hedefin etrafında şekillendirdiklerini, bunun için siyasi destek verdiklerini, tecrübe aktardıklarını ve kalkınma projelerini hayata geçirdiklerini bildirdi.
"Kudüs davasından geri durmamız imkansız"
Filistin'de barış ve adalet tesis edilmedikçe, Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde devam eden soykırım durmadıkça kendilerine uyku ve huzurun olmadığını ifade eden Fidan, bunu durdurmak için diplomasi alanında yaklaşık 1,5 yıldır atılması gereken adımların hepsini attıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendilerinin bu konuda hassas olduğunu kaydetti.
Türk milletinin Filistin davasını başının üstünde taşıdığına dikkati çeken Fidan, şunları söyledi:
"Devletimizle milletimiz arasında sarsılmaz bir uyum var"
Türkiye'nin kendi iç istikrarını tesis etmesiyle hemen kalkınma hamlesini hayata geçirdiğini, altyapı ve üstyapı yatırımlarını gerçekleştirdiğini ve bürokrasisinin önemli bir dönüşüm yaşadığını anlatan Fidan, "O noktada çevremizle küresel sorunlarla daha fazla ilgilenmeye başladık. Ulaştırma alanındaki adımlarımız, ticaretimizi güçlendirdi. Askeri gücümüz, dış politikadaki sözümüzüm ağırlığını pekiştirdi. Savunma sanayimiz uzak coğrafyalardaki etkimizi artırdı. Görüşümüz önemseniyor, sözümüz dinleniyor. Türkiye artık o ne der, bu ne düşünür diye yönetilen bir ülke değil. Artık devletimizle milletimiz arasında sarsılmaz bir uyum var. Yıllardır istihbarat, silahlı kuvvetler, güvenlik ve dış politika alanlarında çalışmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bir masaya oturduğumuz zaman hissettiğimiz öz güven milletimizin bize vermiş olduğu güçten kaynaklanıyor. Bugünkü başarı sizin başarınızdır, destan sizin destanınızdır." diye konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da "Nereye giderseniz gidin Türkiye dediğinizde Recep Tayyip Erdoğan diyen bir dünya var artık. Bizim hem sahadaki hem de masadaki gücümüzü artıran bu inanmışlık ve adanmışlık. Bu millete olan sevda. Bu milletin gücüyle yol almaktır." ifadelerini kullandı.
Kongreye, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti MKYK Üyesi Erdoğan Özegen, AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve teşkilat mensupları katıldı.