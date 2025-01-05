Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye'nin geleceğiyle ilgili önemli mesaj: Yaptırımlar kalksın altyapısı yeniden kurulsun diye çalışıyoruz

"İstikrarsızlığın ve savaşların sona ermediği bir coğrafyada, bölgede çok şükür ülkemizi bir güven ve istikrar adası olarak ayakta tutmayı başardık. Yapılan hizmetlerle Türkiye, altyapısı ve sanayisiyle bugün çok daha müreffeh bir ülke haline geldi. Sahip olduğumuz teknolojik yetenekleri kullanıyoruz. Geliştirdiğimiz yerli ve milli projelerle geleceğe umutla bakıyoruz. 'Yerlilik ve millilik nedir?' diye sorarsanız, kendi zihnimizle, kendi inanışımızla, kendi emeğimizle ve kendimizin stratejik hedeflerini önceleyerek geleceği inşa etmektir. Allah'a şükürler olsun bunu başardık ve başarmaya da devam ediyoruz. Daha güçlü, daha müreffeh ve daha sakin bir Türkiye hikayesini hep birlikte yazdık, yazmaya da devam ediyoruz. Bu yalnızca bizim kuşağımızın başarı hikayesi olmamalı. Bu başarıyı bizden sonraki nesillere de aktarabilmeliyiz. 2001'de ortaya koyduğumuz vizyonu, 2002'de yaktığımız bu kutlu meşaleyi yarınlara aktarmalıyız. Bu ancak sizin çalışmalarınız sayesinde, aynı mütevazılık ve sahiplenmeyle mümkün olur. Sizler Cumhurbaşkanı'mızın liderliğini yürüttüğü bu hareketin ön cephesinde uç beyleri olarak mücadele eden, hayati unsurlarsınız."