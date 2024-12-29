Geçiş dönemi lideri Şara'dan çağrı: Suriye'yi birlikte inşa edelim

Esed rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından başkent Şam'da Devlet Başkanlığı yetkilerini devralan devrim lideri Ahmed Şara, ABD, Türkiye, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa’nın yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle bir araya gelerek uluslararası toplumu Suriye’nin yeniden inşa sürecine destek vermeye çağırdı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre Şara'nın ülke temsilcilerine, Suriye’nin imarı için finansman sağlamalarını, bu şekilde ağırladıkları mültecilerin Suriye’ye geri dönebileceğini belirtti. Görüşmelerinde uluslararası ülkelerin yardım tekliflerine olumlu yaklaştığını belirtirken Şara, haziran ayında yoğun bir göç dalgası beklediklerini ifade etti. Suriye’de devam eden ekonomik çöküş ve insani krizlere vurgu yapan Şara, ülkelerin Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerin yeniden inşasında özel bir rol oynayabileceğine dair yenilikçi bir öneri sundu.





2 YA DA 3 SENE İÇİNDE ÜLKE AYAĞA KALKABİLİR

Uluslararası güçlerin temsilcileriyle yaptığı görüşmeler sırasında, mülteci nüfusu üzerinden bir yardım stratejisi geliştirme önerisinde bulunan Şara, kendisiyle görüşen Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa gibi ülkelere, kendi topraklarında yaşayan Suriyelilerin çoğunluğu Suriye’deki hangi şehirlerdense o şehirlerin inşasının finansmanını üstlenerek yardımcı olabileceklerini iletti. Söz konusu ülke temsilcilerinden finansman desteği istemesiyle birlikte Suriye’nin yeniden inşa sürecinin Türk şirketleri aracılığıyla yapılacağı öğrenildi. 2 ya da 3 sene içerisinde şehirlerin çoğunu ayağa kaldırmayı hedefleyen yeni hükümetin, yeni yapacağı anayasa sonrasında ilk seçimlerde vatandaşlarını ülkelerine yeniden getirmeyi hedefliyor.





HEM İNSANİ YARDIM HEM DİPLOMASİ

Türkiye, 2.9 milyon Suriyeliyi topraklarında barındırarak en fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda. Türkiye'yi bu alanda barındırdığı 1.2 milyon mülteci ile Almanya takip ediyor. Yeni Suriye yönetiminin bu önerisi, ülkeler arasında hem insani yardım hem de diplomatik işbirliği bakımından dikkat çekici bir model olarak görülüyor. Şara, son bir ay içinde Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüşmelerini sürdürdü. Ayrıca, bölge ülkelerinden Katar, Ürdün, Bahreyn ve Irak da Şam'a diplomatik heyetler gönderdi.





YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI ŞART

Katar ve Türkiye, Şam'a gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından önceliğin yeniden imara ve mültecilerin gönüllü dönüşüne uygun bir ortam oluşturulmasına verilmesi gerektiğini vurguladı. Rejimin devrilmesinden sonra yeniden imarın önünde duran en önemli engelin ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından, rejimin işlediği savaş suçları ve katliamlar nedeniyle Suriye'ye "Sezar Yasası" kapsamında uygulanan ekonomik yaptırımların olduğu değerlendiriliyor. Beyaz Saray, geçtiğimiz hafta içi yayınladığı açıklamada, Sezar yaptırımlarının kaldırılabileceğini ilan etmişti. Washington'un yaptırımları kaldırması Suriye'ye yeniden imar için ekonomik destek sağlanmasının önünü açacak.





BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN DE ÖNEMLİ

Ahmed Şara, süreç içerisinde yaptığı açıklamalarda, Suriye’nin yeniden inşasının sadece ülke için değil, aynı zamanda bölge istikrarı ve uluslararası barış için de kritik bir adım olduğunu vurgulamıştı. Şara'nın bu çağrısına uluslararası toplumdan gelecek yanıt, Suriye’nin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Şara’nın, yurt dışında yaşayan Suriye vatandaşlarının kış şartlarını göz önünde bulundurduğu ve yaz ayıyla birlikte okulların da kapanmasının göç dalgasında etkili olacağı düşüncesini savunduğu belirtiliyor.



