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Bakan Memişoğlu Suriyeli mevkidaşı Şara ile görüştü: Sağlık sisteminin yeniden inşasına Türkiye'den destek

Bakan Memişoğlu Suriyeli mevkidaşı Şara ile görüştü: Sağlık sisteminin yeniden inşasına Türkiye'den destek

18:2424/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
AA
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Kemal Memişoğlu - Mahir Şara
Kemal Memişoğlu - Mahir Şara

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Mahir Şara ile telefonda görüştü. İkilinin gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın Suriye'ye sağlık alanında vereceği destek ele alındı. Memişoğlu, Suriye'de sağlık sisteminin yeniden inşası, rehabilitasyonu, tıbbi cihaz ve ilaç konularında destek sağlanacağı vurgusunda bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Mahir Şara ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Memişoğlu'nun, Şara ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğu yeni dönemde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Suriye'ye sağlık alanında destek verileceği belirtildi.

Memişoğlu'nun görüşmede, sağlık sisteminin yeniden inşası, rehabilitasyonu, tıbbi cihaz ve ilaç konularında da destek olunacağını bildirdiği kaydedildi.


#Sağlık Bakanlığı
#Suriye
#Mahir Şara
#sağlık
#tıbbi cihaz
#ilaç

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