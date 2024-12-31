Bakan Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: "İlişkilerin Sarkozy öncesi çizgiye dönmesi gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız basınına verdiği demeçte Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy öncesi çizgiye dönmesi gerektiğini vurgulayarak daha etkin bir bölgesel güç için Türkiye ile Avrupa'nın birleşmesi gerektiğini ifade etti.
Dışişleri bakanı Fidan, Fransız televizyonu France 24'e Türkiye-AB ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"Sarkozy öncesine dönülmeli"
"Sarkozy öncesine dönülmeli"
Sarkozy dönemine kadar, Avrupa'nın iki büyük ülkesi olan Almanya ve Fransa'nın siyasi liderlerinin, Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir adım olarak gördüğünü ifade eden Bakan Fidan, "Bizim değerlendirmemiz, genel olarak Türkiye ve Avrupa,
özellikle Türkiye ve Fransa, Sarkozy öncesi çizgiye dönülmesi lazım
." dedi.
Avrupa'ya iki yol haritası
Avrupa'ya iki yol haritası
Avrupa'nın güvenliğinin güçlendirilmesine ilişkin iki yaklaşımın varlığına dikkati çeken Fidan, bunlardan ilkinin, Avrupa'nın Türkiye'yi de içine alarak ve jeostratejik bir tutum sergileyerek kendi bölgesinde kendi ağırlık merkezini oluşturması ve böylece
uluslararası kaosa ve jeopolitik risklere karşı daha dirençli hale gelmesi
olduğunu söyledi. Fidan, ikinci yaklaşımın ise Avrupa'nın kendi güvenliği için
"diğer aktörlere çok bağımlı" kalması
olduğunu kaydetti.
Türkiye'nin AB üyeliği
Türkiye'nin AB üyeliği
"Eğer Türkiye 2007'de veya 2008'de Avrupa Birliği'ne üye olsaydı... Çünkü o zamanlar altın zamanlardı. Çünkü Türkiye'ye bu net yol haritası verildiğinde, AB reformları yoldaydı ve
başka hiçbir uluslararası aktör Türkiye'yi tehdit etmiyordu.
Çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından ne kadar iyi davranıldığı ve liyakate dayalı sürecin yolunda olduğunu biliyorlardı ama daha sonra Türkiye'nin üyeliği, Avrupa siyasetinin içindeki kimlik siyaseti tartışmasının bir parçası haline geldi." ifadesini kullanan Fidan,
bu durumun değişmesi gerektiğini ifade etti.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara ziyaretine de değinen Fidan, Türkiye-AB arasındaki üst düzey siyasi diyaloğun başlamasına ilişkin, "Bizim edindiğimiz izlenim, kendisinin böyle bir imkana sahip olmak istediği yönündedir.
Sayın Cumhurbaşkanı'mız da kesinlikle bu yönde ilerlemeye istekli
." diye konuştu.
Fidan, "Tekrar Sarkozy öncesi çizgiye geri dönmek zorundayız. Dolayısıyla liyakate dayalı bir üyelik yolu açılmalı.
Türkiye bölgede daha etkili bir güç oluşturmak için Avrupa ile birleşmeli.
" dedi.
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