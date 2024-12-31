Bakan Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: "İlişkilerin Sarkozy öncesi çizgiye dönmesi gerekiyor"

Avrupa'nın güvenliğinin güçlendirilmesine ilişkin iki yaklaşımın varlığına dikkati çeken Fidan, bunlardan ilkinin, Avrupa'nın Türkiye'yi de içine alarak ve jeostratejik bir tutum sergileyerek kendi bölgesinde kendi ağırlık merkezini oluşturması ve böylece

uluslararası kaosa ve jeopolitik risklere karşı daha dirençli hale gelmesi

olduğunu söyledi. Fidan, ikinci yaklaşımın ise Avrupa'nın kendi güvenliği için

"diğer aktörlere çok bağımlı" kalması