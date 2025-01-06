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Yılın ilk kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var?

Yılın ilk kabine toplantısı başladı: Gündemde neler var?

16:006/01/2025, lundi
G: 6/01/2025, lundi
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Yılın ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
Yılın ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı. Toplantıda öncelikli gündem maddesi terörle mücadele olacak. Başta Suriye ve Gazze olmak üzere bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek. Toplantıda, ekonomideki son durum, fahiş fiyatla mücadele tedbirleri ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak olası düzenlemelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında, "Terörsüz Türkiye" için atılacak adımlar ele alınacak. Bölgede terör varlığının sona erdirilmesine yönelik tedbirler değerlendirilecek.

Yılın ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Yeni Suriye'ye destek çabaları da ele alınacak

Toplantıda, Suriye'deki son gelişmeler ele alınacak. Yeni Suriye'ye destek çalışmaları gözden geçirilecek.

Gazze'deki son durum da kabine toplantısının gündeminde olacak.

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele tedbirleri de değerlendirilecek

Toplantıda, ekonomideki gelişmeler de gündeme gelecek. Enflasyondaki düşüş süreci değerlendirilirken, fahiş fiyatla mücadeledeki tedbirler ele alınacak.

İlk toplantısını 9 Ocak'ta yapması planlanan Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ile ilgili çalışmaların da kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Beştepe
#Kabine Toplantısı

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