Kantonculuk oynama devri sona erdi: Hedefimiz terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti ve Cumhur İttifakı ne kadar güçlü ne kadar üretken ne kadar kucaklayıcı olursa unutmayın Türkiye’nin bütün hedeflerine ulaşması, milletin hayallerine kavuşması da o derece kolay, hızlı, etkin şekilde gerçekleşir” dedi. Erdoğan, Yenişehir Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Erdoğan buradaki konuşmasında; Türkiye’nin güney sınırlarındaki gelişmelere dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: “ Şimdi de güneyimizdeki tarihi gelişmeleri hayırlı sonuçlara tebdil etmeye yönelik çabalarımızla, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığımız adımlarımızla, ekonomik sorunlara kalıcı çözümler getirecek programımızla, ülkemizi her alanda geleceğin karmaşık dünyasına hazırlamaya yönelik teknolojik ve diplomatik ataklarımızla, velhasıl süreci sancılı da yürüse, sonuçları ülkenin ve milletin hayrına olacak politikalarımızla şükran borçlu olduğumuz 85 milyonun her bir ferdi için gece gündüz çalışıyoruz. ”

HER AK PARTİLİ ATEŞTEN GÖMLEK GİYİYOR

Erdoğan şunları kaydetti: “Biz, ülkesinin ve milletinin kaderiyle kendi kaderi bütünleşmiş bir partiyiz. İşte böyle bir ittifakız. AK Parti ve Cumhur İttifakı ne kadar güçlü, ne kadar üretken, ne kadar kucaklayıcı olursa unutmayın Türkiye’nin bütün hedeflerine ulaşması, milletin hayallerine kavuşması da o derece kolay, hızlı, etkin şekilde gerçekleşir. Bunun için AK Parti’nin beldesinden ilçesine, ilinden genel merkezine kadar her kademedeki temsilcisi aslında ateşten bir gömlek giyiyor. Dünyanın ve bölgemizin tarihi bir dönüşümden geçtiği şu kritik günlerde üstlendiği şerefli görevin manasını bilen hiçbir arkadaşımın gözüne uyku girmemesi gerekir. Hep birlikte bir kez daha tarihe not düşmek, tarihe mal olmak, tarih yazmak için önümüzde bulunan bir fırsat var. Kongrelerde görev alan kardeşlerimin bu fırsatı en güzel şekilde değerlendireceklerine inanıyorum.”

REFERANSIMIZ MEDENİYET BİRİKİMİMİZDİR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişten, bölgesel ve küresel meselelerdeki belirleyici role kadar son dönemde atılan her adımın Türkiye Yüzyılı’nın yapı taşları mahiyetinde olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: “ İnşallah 2053 ve 2071 Türkiye’sinin inşasını da bizden sonraki nesiller eliyle yine bu dava, bu kadro gerçekleştirecektir. Biz bunları söylerken birileri gibi öyle içi boş palavralar atmıyoruz. Bunları söylerken kendimize ait olmayan, doğruluğu, yanlışlığı tartışmalı verilere de dayanmıyoruz. Hele hele birilerinin yaptığı gibi emperyalistlerin senaryolarında biçilen rollere asla güvenmiyoruz. Bizim referansımız binlerce yıllara sari medeniyet birikimimizdir. Yarım asrı bulan şahsi siyasi mücadelemizdir. ”

CANIMI BU MİLLETE BORÇLUYUM

Millete sadece siyasi mücadelesindeki başarısını değil canını da borçlu olduğunu kaydeden Erdoğan şunları ifade etti: “FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz gecesi başlattıkları darbe girişiminde gözünü kırpmadan kıyam eden, ölüme yürüyen binleri, on binleri, yüz binleri, milyonları nasıl unutabiliriz? İstanbul’da indiğimiz havalimanının etrafını, Ankara’da Külliye’nin çevresini adeta canlı kalkan olarak saran tunç yürekli yiğitleri nasıl unutabiliriz? Onları ve verdikleri mücadeleyi unutursak, kalbimiz taş kesilir.”

Samsun-Artvin arası hızlı tren

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı Projesi’nin, Ankara ile Karadeniz Bölgesi ve Karadeniz’e sınır olan Gürcistan arasında demir yolu ulaşımını sağlayacağını belirtti. Erdoğan, “Bu projeyle Samsun’dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin şehirlerimizi birbirine hızlı tren hattıyla bağlıyoruz. Böylece Rize’miz de ilk defa demir yoluyla tanışacak” dedi.

Siyaset değil millete ihanet

Erdoğan, siyaset yaparken herhangi bir çıkar, kazanç, makam, mevki beklentisi ile değil, davalarının kendilerine yüklediği mesuliyet bilinciyle yapmak mecburiyetinde olduklarına söyleyerek şu şekilde devam etti: “ Aksi taktirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla müsaade etmeyeceğimiz, rıza göstermeyeceğimiz, göz yummayacağımız bir durumdur. Millete hizmet için kendilerine tahsis edilen kaynakları, kimi terör örgütlerine aktarır, kimi çeşitli organizasyonlar üzerinden yağmalar, kimi hiçbir eser üretmeden çarçur eder, kimi nefsini tatmin için etrafına dağıtır, kimi siyasi kariyerini inşa etmek için kullanır. Bunun adı siyaset değil açık söylüyorum millete ihanettir. ”

En büyük sorun tatlı su siyasetçileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyük Kongremizle birlikte yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz AK Parti’yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır” dedi. Erdoğan, “Türkiye’nin en büyük sorunu, ‘tatlı su siyasetçisi’ tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır. Kayda değer hiçbir iş yapmadan, sadece lafla, sadece seviyesiz polemikle, sadece yalan yanlış sosyal medya paylaşımlarıyla siyasetçilik oynayan bu tipler, maalesef bizim aramıza da sızabiliyor. Bunları da görmezden gelmeyelim. Bizim siyasetimizde bu anlayışa da, bu anlayışla başka ajandalar peşinde koşanlara da yer yoktur” diye konuştu.

Komşusunun cenazesine katıldı

Önceki akşam memleketi Rize’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Güneysu ilçesinde hayatını kaybeden komşusu Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı’nın evine uğrayarak taziyede bulundu. Erdoğan, bugün de öğle namazı sonrasında Muhammet Karslı’nın Güneysu Merkez Camii’ndeki cenaze namazına katıldı. Muhammet Karslı’nın cenazesi, namaz sonrası Merkez Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kantonculuk oynama devri sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Silahın, şiddetin, terörün, sırtını emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynamanın devri artık tamamen sona ermiştir” dedi. AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulunan Erdoğan, terörle mücadele ile ilgili önemli mesajlar verdi. Gelinen noktada terör örgütü için artık yolun sonunun göründüğünü vurgulayan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

UMUTLARI DUVARA TOSLADI

Suriye’de 8 Aralık’taki halk devrimi ile bölücü örgütün umutları burada da duvara tosladı. Üniter yapı konusunda kararlı tavır sergileniyor. Silahları bırakıp örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Diğer türlü Türkiye’nin kadife eldivene sarılı demir yumruğu ile yüzleşeceklerdir. Kantonculuk oynama devri artık sona ermiştir.





ÖZEL’İN DOĞAL GAZ DESTEĞİNDEN HABERİ YOK

Kars’ta doğal gaza indirim yapmaktan bahsediyor. Buradan Sayın Özel’e soruyorum, maden milletin indirimli doğal gaz kullanmasını çok istiyordunuz, peki EPDK’nın indirim kararını iptal ettirmek için niçin mahkemeye taşıdınız? Kars’a, Ardahan’a, Iğdır’a verdiği sözleri, İstanbul’da yerine getirmekten seni alıkoyan nedir? Öyle ya indirebiliyorsan, çağır büyükşehir belediye başkanını, doğal gaz fiyatını anında düşürsün. Madem bu işler emredince oluyor, belediye şirketleri dağıtım bedellerinin yarısını vatandaştan almasın. Orta oyunu burada da bitmiyor. Meselenin vahim tarafı, Sayın Özel’in doğal gaz destekleriyle ilgili hiçbir malumatının olmamasıdır. Evinde kullandığı doğal gaza verdiğimiz desteklerden haberi bile yok.





GÜNLÜK GAZ ÜRETİMİ 7 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Sayın Özel, ‘ucuzlatacağız’ dedikleri suya niçin 5 yılda yüzde binden fazla zam yaptıklarını açıklasın. Vatandaşın ümüğünü sıkmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz. Sayın Özel, “Gaz maz yok” dediğiniz Sakarya gaz sahasında günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü aştı.





TRABZONSPOR’A KAMP EĞİTİM MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonlulara bir de müjde verdi. Erdoğan, “Trabzonspor’umuzun altyapısını güçlendirmek için şehrimizde kamp eğitim merkezi projemizi hayata geçiriyoruz. Trabzonspor kamp eğitim merkezimiz toplam 82 bin metrekare alana sahip. Merkezde 28 bin 560 metrekare büyüklüğünde 4 antrenman sahası, idari tesisler, sosyal ve yeşil alanlar da bulunacak” dedi.







