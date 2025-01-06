Kantonculuk oynama devri sona erdi: Hedefimiz terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki gelişmelere dikkat çekerek, “Terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Silahları bırakıp örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Diğer türlü Türkiye’nin kadife eldivene sarılı demir yumruğu ile yüzleşeceklerdir. Kantonculuk oynama devri artık tamamen sona ermiştir” dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti ve Cumhur İttifakı ne kadar güçlü ne kadar üretken ne kadar kucaklayıcı olursa unutmayın Türkiye’nin bütün hedeflerine ulaşması, milletin hayallerine kavuşması da o derece kolay, hızlı, etkin şekilde gerçekleşir” dedi. Erdoğan, Yenişehir Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ
HER AK PARTİLİ ATEŞTEN GÖMLEK GİYİYOR
Erdoğan şunları kaydetti: “Biz, ülkesinin ve milletinin kaderiyle kendi kaderi bütünleşmiş bir partiyiz. İşte böyle bir ittifakız. AK Parti ve Cumhur İttifakı ne kadar güçlü, ne kadar üretken, ne kadar kucaklayıcı olursa unutmayın Türkiye’nin bütün hedeflerine ulaşması, milletin hayallerine kavuşması da o derece kolay, hızlı, etkin şekilde gerçekleşir. Bunun için AK Parti’nin beldesinden ilçesine, ilinden genel merkezine kadar her kademedeki temsilcisi aslında ateşten bir gömlek giyiyor. Dünyanın ve bölgemizin tarihi bir dönüşümden geçtiği şu kritik günlerde üstlendiği şerefli görevin manasını bilen hiçbir arkadaşımın gözüne uyku girmemesi gerekir. Hep birlikte bir kez daha tarihe not düşmek, tarihe mal olmak, tarih yazmak için önümüzde bulunan bir fırsat var. Kongrelerde görev alan kardeşlerimin bu fırsatı en güzel şekilde değerlendireceklerine inanıyorum.”
REFERANSIMIZ MEDENİYET BİRİKİMİMİZDİR
CANIMI BU MİLLETE BORÇLUYUM
Millete sadece siyasi mücadelesindeki başarısını değil canını da borçlu olduğunu kaydeden Erdoğan şunları ifade etti: “FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz gecesi başlattıkları darbe girişiminde gözünü kırpmadan kıyam eden, ölüme yürüyen binleri, on binleri, yüz binleri, milyonları nasıl unutabiliriz? İstanbul’da indiğimiz havalimanının etrafını, Ankara’da Külliye’nin çevresini adeta canlı kalkan olarak saran tunç yürekli yiğitleri nasıl unutabiliriz? Onları ve verdikleri mücadeleyi unutursak, kalbimiz taş kesilir.”
Samsun-Artvin arası hızlı tren
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı Projesi’nin, Ankara ile Karadeniz Bölgesi ve Karadeniz’e sınır olan Gürcistan arasında demir yolu ulaşımını sağlayacağını belirtti. Erdoğan, “Bu projeyle Samsun’dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin şehirlerimizi birbirine hızlı tren hattıyla bağlıyoruz. Böylece Rize’miz de ilk defa demir yoluyla tanışacak” dedi.
Siyaset değil millete ihanet
En büyük sorun tatlı su siyasetçileri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyük Kongremizle birlikte yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz AK Parti’yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır” dedi. Erdoğan, “Türkiye’nin en büyük sorunu, ‘tatlı su siyasetçisi’ tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır. Kayda değer hiçbir iş yapmadan, sadece lafla, sadece seviyesiz polemikle, sadece yalan yanlış sosyal medya paylaşımlarıyla siyasetçilik oynayan bu tipler, maalesef bizim aramıza da sızabiliyor. Bunları da görmezden gelmeyelim. Bizim siyasetimizde bu anlayışa da, bu anlayışla başka ajandalar peşinde koşanlara da yer yoktur” diye konuştu.
Komşusunun cenazesine katıldı
- Önceki akşam memleketi Rize’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Güneysu ilçesinde hayatını kaybeden komşusu Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı’nın evine uğrayarak taziyede bulundu. Erdoğan, bugün de öğle namazı sonrasında Muhammet Karslı’nın Güneysu Merkez Camii’ndeki cenaze namazına katıldı. Muhammet Karslı’nın cenazesi, namaz sonrası Merkez Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Kantonculuk oynama devri sona erdi
UMUTLARI DUVARA TOSLADI
Suriye’de 8 Aralık’taki halk devrimi ile bölücü örgütün umutları burada da duvara tosladı. Üniter yapı konusunda kararlı tavır sergileniyor. Silahları bırakıp örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Diğer türlü Türkiye’nin kadife eldivene sarılı demir yumruğu ile yüzleşeceklerdir.Kantonculuk oynama devri artık sona ermiştir.
ÖZEL’İN DOĞAL GAZ DESTEĞİNDEN HABERİ YOK
Kars’ta doğal gaza indirim yapmaktan bahsediyor. Buradan Sayın Özel’e soruyorum, maden milletin indirimli doğal gaz kullanmasını çok istiyordunuz, peki EPDK’nın indirim kararını iptal ettirmek için niçin mahkemeye taşıdınız? Kars’a, Ardahan’a, Iğdır’a verdiği sözleri, İstanbul’da yerine getirmekten seni alıkoyan nedir? Öyle ya indirebiliyorsan, çağır büyükşehir belediye başkanını, doğal gaz fiyatını anında düşürsün. Madem bu işler emredince oluyor, belediye şirketleri dağıtım bedellerinin yarısını vatandaştan almasın. Orta oyunu burada da bitmiyor. Meselenin vahim tarafı, Sayın Özel’in doğal gaz destekleriyle ilgili hiçbir malumatının olmamasıdır. Evinde kullandığı doğal gaza verdiğimiz desteklerden haberi bile yok.
GÜNLÜK GAZ ÜRETİMİ 7 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI
Sayın Özel, ‘ucuzlatacağız’ dedikleri suya niçin 5 yılda yüzde binden fazla zam yaptıklarını açıklasın. Vatandaşın ümüğünü sıkmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz. Sayın Özel, “Gaz maz yok” dediğinizSakarya gaz sahasında günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü aştı.
TRABZONSPOR’A KAMP EĞİTİM MERKEZİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonlulara bir de müjde verdi. Erdoğan, “Trabzonspor’umuzun altyapısını güçlendirmek için şehrimizde kamp eğitim merkezi projemizi hayata geçiriyoruz. Trabzonspor kamp eğitim merkezimiz toplam 82 bin metrekare alana sahip. Merkezde 28 bin 560 metrekare büyüklüğünde 4 antrenman sahası, idari tesisler, sosyal ve yeşil alanlar da bulunacak” dedi.