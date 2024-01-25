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Yılın ilk MGK'sı toplandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor

2024 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.

16:53 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:26 - 25/01/2024 Perşembe
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2024 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
'ın başkanlığında başlayan toplantının ana gündemi: Terörle mücadele..

13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen güvenlik toplantısında alınan kararlar masada olacak.


Erdoğan'ın güvenlik toplantısı sonrası "Güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin verilmeyecek" ifadeleri sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdi.


Kalın'ın gerçekleştirdiği ziyaret ve yansımalarının da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.


Irak ve Suriye'de yapılan hava harekatları ve operasyonlar değerlendirilecek


Aralık ve ocak ayında gerçekleşen ve 21 askerin şehit olduğu Kuzey Irak'taki sızma girişimlerinin ardından hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatları ile operasyonlar masaya yatırılacak.


Kurulun askeri kanat üyeleri bölgedeki son durum hakkında bilgi verecek.


Gazze'de ateşkes


MGK toplantısında İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları, ateşkesin yanı sıra kalıcı barışın sağlanması için sürdürülen diplomatik temaslar da masada olacak.


MGK toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı ve İran-Pakistan gerginliği gibi bölgesel konu başlıkları da ele alınacak.


Toplantının ardından alınan kararlar yazılı bir açıklama ile duyurulacak.


#MGK
#Recep Tayyip Erdoğan
#Beştepe
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