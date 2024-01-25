Yılın ilk MGK'sı toplandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor

Irak ve Suriye'de yapılan hava harekatları ve operasyonlar değerlendirilecek

Irak ve Suriye'de yapılan hava harekatları ve operasyonlar değerlendirilecek

Aralık ve ocak ayında gerçekleşen ve 21 askerin şehit olduğu Kuzey Irak'taki sızma girişimlerinin ardından hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatları ile operasyonlar masaya yatırılacak.