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POLİTİKA

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumakta kararlı olduğu vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 4 saat 30 dakika sürdü.

Toplantı sonrası yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

İstikrara kavuşması için büyük çaba sarf ettiğimiz dost ve kardeş ülke Somali başta olmak üzere Afrika’da ve değişik coğrafyalardaki pek çok ülkede yükselişe geçen terör ve şiddet olayları kınanarak Türkiye’nin istikrar ve refahın tesisi hususunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceği belirtilmiştir.

Türkiye’nin; Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinin çözümünde her platformda öncelikle diplomasi ve diyalogdan yana olduğunu, buna mukabil ülkemizin uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumakta kararlı olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.

Bölgemizdeki başlıca istikrarsız kaynağı olan terör örgütlerinin güney komşularımızın topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi kapsamında atılan adımlar ele alınmış, meseleye müdahil olan uluslararası tüm aktörlerin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet edilmiştir.

PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içine ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

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