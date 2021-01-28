Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu bildirisi yayınlandı: Haklarımızı korumakta kararlıyız

Yılın ilk MGK toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. 4,5 saat süren toplantının sonunda 5 maddeden oluşan yazılı açıklama yapıldı. 2020 yılında dünyada ve bölgede yaşanan siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal gelişmelerin Türkiye'ye etkilerinin ele alındığı bildirilen MGK bildirisinde, "Milli güvenliğimiz açısından önem arz eden iç ve dış meseleler çerçevesinde 2020 yılında dünyada ve bölgemizde yaşanan siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal gelişmelerin ülkemiz üzerindeki etkileri etraflıca değerlendirilmiş, 2021 yılında meydana gelmesi muhtemel gelişmeler ve bunlara karşı alınabilecek tedbirler müzakere edilmiştir" ifadesi yer aldı.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE VURGUSU

Terör örgütleriyle mücadeleye değinilen bildirinin devamında, "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur" denildi.

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'ULUSLARARASI AKTÖRLER SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEYE DAVET EDİLMİŞTİR'

MGK bildirisinde terör örgütleriyle mücadele konusunda uluslararası topluma çağrıda bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizdeki başlıca istikrarsızlık kaynağı olan terör örgütlerinin, güney komşularımızın topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi kapsamında atılan adımlar ele alınmış, meseleye müdahil olan uluslararası tüm aktörler üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet edilmiştir."

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meseleleri ile ilgili gelişmelerin de yer aldığı bildiride, "Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinin çözümünde her platformda öncelikle diplomasi ve diyalogdan yana olduğu, buna mukabil ülkemizin uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumakta kararlı olduğu bir kez daha vurgulanmıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.

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'TÜRKİYE SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEK'

Bildirinin son maddesinde ise Türkiye'nin barış ve istikrar için üzerine düşeni yapacağı bildirilerek, "İstikrara kavuşması için büyük çaba sarf ettiğimiz dost ve kardeş ülke Somali başta olmak üzere Afrika'da ve değişik coğrafyalardaki pek çok ülkede yükselişe geçen terör ve şiddet olayları kınanarak, Türkiye'nin barış, istikrar ve refahın tesisi hususunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceği belirtilmiştir" mesajına yer verildi.

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