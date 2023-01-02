Gündem Yılın ilk MYKsı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
POLİTİKA

Yılın ilk MYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın ilk MYK'sı toplandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yılın ilk MYKsı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Foto: Arşiv

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 16.15'te başladı.

AK Partili Hamza Dağ'dan seçim açıklaması: Tarih vererek duyurdu
GÜNDEM
AK Partili Hamza Dağ'dan seçim açıklaması: Tarih vererek duyurdu

Üç seçim talimatı: Gönülleri kazanacak adaylarımız olsun
GÜNDEM
Üç seçim talimatı: Gönülleri kazanacak adaylarımız olsun
Belgesel tadında görüntü

Belgesel tadında görüntü

Sivas'ta göl donunca kaydedildi.
Gizli geçit bulundu

Gizli geçit bulundu

​Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor.
Şam ile 11 yıl sonra üst düzey temas

Şam ile 11 yıl sonra üst düzey temas

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olmuştur.

63 asker hayatını kaybetti.

​MSB: İki bölgede 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Sivasspor-Galatasaray maçıyla ilgili 'kural hatası' başvurusu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı.

Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın detayları belli oluyor​.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.