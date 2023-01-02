Yılın ilk MYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Spor

Galatasaray'da Icardi takımla çalıştı

Süper Lig'in 17'nci haftasında çarşamba günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kas zorlanması yaşadığı için 1 aydır sahalardan uzak kalan Icardi de takımla çalıştı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.