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ANTALYA

Yıllarca tartışılmıştı: CHP'li belediye çıplak heykelleri geri getirdi

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin belirli noktalarına 59 adet 'Yunan Tanrıçası' heykeli dikmeye başladı. Heykeller, eski Başkanı Menderes Türel tarafından, "kültürümüzü yansıtmadığı" gerekçesiyle kaldırılmıştı.

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Haber Merkezi DHA
Yıllarca tartışılmıştı: CHPli belediye çıplak heykelleri geri getirdi
Antalya'da festivalin simgesi 59 Venüs heykeli şehirle buluşmaya hazır.

CHP'li belediyelerde vatandaşa hizmet olarak sunulan heykeller konusunda çıta her geçen gün daha yükseğe taşınıyor.

ANTALYA'NIN HER YERİNE YUNAN TANRIÇASI

Bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne sayılı günler kala onarım işlemlerinden sonra altın rengine boyanan 59 Venüs heykeli, şehrin belirli noktalarına yerleştirilecek.

DHA

DAHA ÖNCE DE AYNISI OLMUŞTU

Antalya'da söz konusu heykeller daha önce de uzun süre tartışılmıştı.

AK Partili eski Belediye Başkanı Menderes Türel, 2005'te heykelleri kültürümüzü yansıtmadığı ve fazla çıplak olduğu gerekçesiyle kaldırtmıştı.

2009'da ise CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Akaydın tarafından heykeller yine kente yerleştirilmişti.

DHA

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