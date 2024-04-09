Yıllardır değişmeyen iftira: 'Türkiye İsrail'e jet yakıtı satıyor' yalanı bir kez daha gündeme getirildi

"Bir ihracat, ithalat, bir savaş uçağı değil. Yolcu taşımaya yönelik ve sivil amaçlı. Bizim raporumuzun altında da yazıyor. Diyor ki 'Böyle bir ihracat, bir kargo ihracatı değildir.' Burada bizim özerk firmalar tarafından havaalanlarında ihrakiye teslimi babında ihrakiye satışı bağlamında yapılmış bir satıştır. İhrakiye de kasıt şudur. Havaalanlarında uçaklara yapılan satıştır. Bu şuna benzer; İsrail büyükelçiliğine ait bir araç yolda gidiyor. Giderken bir istasyon gördü. İstasyondan akaryakıt nasıl alıyorsa aynı öyle bir alışveriş. Hiç abartmaya gerek yok. Farklı yerlere çekmeye gerek yok. Tamamen kötü niyetle yapılmış bir haber.