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Yıllardır değişmeyen iftira: 'Türkiye İsrail'e jet yakıtı satıyor' yalanı bir kez daha gündeme getirildi

Türkiye, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdıran terör devleti İsrail'e karşı yeni kısıtlama kararı aldı. 54 ürün grubunu kapsayan kısıtlama kararının Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulmasının ardından, sosyal medyada trol hesaplar tarafından "Türkiye İsrail'e jet yakıtı satıyor" yalanı bir kez daha dolaşıma sokuldu. EPDK, iddiaları yalanlayıp bahse konu yakıtın, Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğunu bildirdi. Aynı yalan 2014 yılında da gündeme getirilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz iddiaları bir bir çürütmüştü.

22:16 - 9/04/2024 Salı
Güncelleme: 22:28 - 9/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Terör devleti İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım saldırılarında en az 33 bin Filistinli hayatını kaybetti. Dünyanın gözü önünde kadın ve çocuk demeden masum sivilleri katleden terör devletinin karşısında en çok ses çıkaran ülkelerin başında ise Türkiye yer alıyor.

İsrail'in algıcılarının son yalanı: Jet yakıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki Türkiye, Gazze'ye en çok insani yardım gönderen iki ülkeden biri konumunda.

Ticaret Bakanlığı bugün, İsrail'e yönelik yeni kısıtlama kararı aldı. Karar, inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada alınan kısıtlama kararının İsrail'in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacağına da vurgu yapıldı.

Hal böyleyken son günlerde 'İsrail ile ticaret' manipülasyonları üzerinden çeşitli algı operasyonları yürütülmeye başlandı.

Sosyal medyada 'muhalif' görünümlü trol hesaplar tarafından dolaşıma sokulan son mesnetsiz iddia,
"İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor"
oldu.

Türkiye'nin jet yakıtı sattığı iddiaları yalan: İsrail'e ait sivil uçakların

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının doğru olmadığını, bahse konu yakıtın, Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğunu bildirdi.

10 yıl önce de aynı yalanı gündeme getirmişlerdi

Türkiye'de kaos çıkarmak ve İsrail'in ekmeğine yağ sürmek için durmaksızın çalışan provokatörler, 2014 yılında da benzer bir algı operasyonuna girişmiş ve Türkiye'nin İsrail'e jet yakıtı satıldığını iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Temmuz 2014'te yaptığı açıklamada,
"Gazze katliamını örtmek, perdelemek için her gün alçakça iftiralar atılıyor. Neymiş Türkiye, İsrail’e jet yakıtı satıyormuş. Dürüst olun dürüst. Zaten çıkınınızda tek şey var. Yalan, iftira, takiye. Siz busunuz, siz busunuz. Enerji Bakanım kaç kez açıkladı, böyle bir şey söz konusu değil ama bunlar yalanı ciddi anlamda meslek edinmişler. Buraya İsrail’in uçağı gelir ve havalimanından kendi yakıtını alır. Bu her ulus için gittiği ülkelerde orada bakımını yapar, yakıtını alır, sonra yoluna devam eder."
tepkisini göstermişti.


EPDK da yalanlamıştı

Dönemin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına ilişkin,
"Uçak yakıtı, İsrail savaş uçaklarıyla ilgili değil. Türkiye topraklarındaki havaalanlarında İsrail sivil havayollarına ait uçaklar tarafından normal satın alınmış bir akaryakıt. Yolcu taşımaya yönelik ve sivil amaçlı"
demişti.
Yılmaz, 7 Eylül 2014 açıklamasında,
"Bir ihracat, ithalat, bir savaş uçağı değil. Yolcu taşımaya yönelik ve sivil amaçlı. Bizim raporumuzun altında da yazıyor. Diyor ki 'Böyle bir ihracat, bir kargo ihracatı değildir.' Burada bizim özerk firmalar tarafından havaalanlarında ihrakiye teslimi babında ihrakiye satışı bağlamında yapılmış bir satıştır. İhrakiye de kasıt şudur. Havaalanlarında uçaklara yapılan satıştır. Bu şuna benzer; İsrail büyükelçiliğine ait bir araç yolda gidiyor. Giderken bir istasyon gördü. İstasyondan akaryakıt nasıl alıyorsa aynı öyle bir alışveriş. Hiç abartmaya gerek yok. Farklı yerlere çekmeye gerek yok. Tamamen kötü niyetle yapılmış bir haber.
Çok alçakça, haince yapılmış ve ülkenin aleyhine hançer gibi bir haber. Hançer gibi bir şey hakikaten; böyle telakki ediyorum. Bürokrat olarak bu kadar sert ifadeyi kullanmayı hiç arzu etmem ama bunu kullanmak durumundayım"
diye konuşmuştu.

#Türkiye
#İsrail
#Jet Yakıtı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Mustafa Yılmaz
#EPDK
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