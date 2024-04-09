Yıllardır değişmeyen iftira: 'Türkiye İsrail'e jet yakıtı satıyor' yalanı bir kez daha gündeme getirildi

Terör devleti İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım saldırılarında en az 33 bin Filistinli hayatını kaybetti. Dünyanın gözü önünde kadın ve çocuk demeden masum sivilleri katleden terör devletinin karşısında en çok ses çıkaran ülkelerin başında ise Türkiye yer alıyor.
İsrail'in algıcılarının son yalanı: Jet yakıtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki Türkiye, Gazze'ye en çok insani yardım gönderen iki ülkeden biri konumunda.
Ticaret Bakanlığı bugün, İsrail'e yönelik yeni kısıtlama kararı aldı. Karar, inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada alınan kısıtlama kararının İsrail'in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacağına da vurgu yapıldı.
Hal böyleyken son günlerde 'İsrail ile ticaret' manipülasyonları üzerinden çeşitli algı operasyonları yürütülmeye başlandı.
Türkiye'nin jet yakıtı sattığı iddiaları yalan: İsrail'e ait sivil uçakların
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının doğru olmadığını, bahse konu yakıtın, Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğunu bildirdi.
10 yıl önce de aynı yalanı gündeme getirmişlerdi
Türkiye'de kaos çıkarmak ve İsrail'in ekmeğine yağ sürmek için durmaksızın çalışan provokatörler, 2014 yılında da benzer bir algı operasyonuna girişmiş ve Türkiye'nin İsrail'e jet yakıtı satıldığını iddia etmişti.