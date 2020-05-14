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Gündem Yılmaz Özdil Bodrumda yıkım kararı çıkan villasını gerekçe göstererek yazılarına ara verdiğini duyurdu
MUĞLA

Yılmaz Özdil Bodrum'da yıkım kararı çıkan villasını gerekçe göstererek yazılarına ara verdiğini duyurdu

Bodrum'daki villasını kaçak eklemelerle iki kat büyüttüğü ve imar affından usulsüz bir şekilde yararlanmaya çalıştığı tespit edilen Sözcü Gazetesi yazarı Özdil yazılarına ara verdiğini ilan etti. Özdil, gerekçe olarak villasıyla ilgili gelişmeleri gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil.
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki deniz manzaralı villasıyla gündeme gelen Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, yazılarına bir süre ara verdi. Kararına gerekçe olarak 142 metrekareden kaçak yapılarla 310 metrekareye çıktığı tespit edilen villasıyla ilgili zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Firari Can Dündar'ın villası da kaçak çıktı: 188 metrekarelik kısmı hazineye aitmiş
GÜNDEM
Firari Can Dündar'ın villası da kaçak çıktı: 188 metrekarelik kısmı hazineye aitmiş

Hem belediye hem tapudan yalanlandı

Villasıyla ilgili iddiaları önce reddeden, "Belediye tarafından gerçek ortaya çıkarılacaktır" diyen ancak hem belediye hem de tapu müdürlüğü tarafından yalanlanan Özdil, söz konusu aranın ne kadar süreceğiyle ilgili bir tarih vermezken özetle şu ifadeleri kullandı:

Baskıya yetiştirebilmem imkansız

"Orada (Bodrum'da) benim adıma uğraşan kötü gün dostlarımın, avukatlarımın hakkını ödeyemem, kendilerine yürekten teşekkür ederim.

Ama, sabahın köründen itibaren telefon üstüne telefon, Türkiye'nin dört bir yanından arayan soran derken, günlük yazıya odaklanıp baskıya yetiştirebilmem maalesef imkansız. Az biraz izin rica ediyorum."

Yılmaz Özdil'in villasındaki 'yıkım' sosyal medya kullanıcılarının diline düştü
OYNAT 00:56
Yılmaz Özdil'in villasındaki 'yıkım' sosyal medya kullanıcılarının diline düştü
Yılmaz Özdil'in satın aldığı villanın ruhsata aykırı bölümlerinin yıkım kararı Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince belirlenmesinin ardından Özdil ailesi, villanın kaçak bölümlerini yıkmayınca, Bodrum Belediyesi ekipleri yıkım için bu sabah saatlerinde villaya gelmişti. Yıkımdan çok, kiremit söküm işlemine benzeyen uygulama sonrası Bodrum Belediyesi ekipleri, Muğla Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonucu yıkımın durdurulma kararı alınmasıyla bölgeden ayrıldı.


Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in villasında sabah başlayan yıkım durduruldu
GÜNDEM
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in villasında sabah başlayan yıkım durduruldu

Yılmaz Özdil'in kaçak villası siteyi karıştırdı: Komşularının da evi mühürlendi
GÜNDEM
Yılmaz Özdil'in kaçak villası siteyi karıştırdı: Komşularının da evi mühürlendi

Tartışılan villa ile ilgili yeni gelişme: Villasını kaçak eklentilerle büyüten Özdil'e suç duyurusu
EKONOMİ
Tartışılan villa ile ilgili yeni gelişme: Villasını kaçak eklentilerle büyüten Özdil'e suç duyurusu

İlk kez görüntülendi: Yılmaz Özdil'in kaçak villasına mühür
GÜNDEM
İlk kez görüntülendi: Yılmaz Özdil'in kaçak villasına mühür

Yılmaz Özdil'in kaçak villası için son gün 13 Mayıs
GÜNDEM
Yılmaz Özdil'in kaçak villası için son gün 13 Mayıs

Ekipler incelemeyi tamamladı: Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasını kaçak inşaatla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkardığı tespit edildi
GÜNDEM
Ekipler incelemeyi tamamladı: Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasını kaçak inşaatla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkardığı tespit edildi
  • Ne olmuştu?
  • Yılmaz Özdil’in Aktur sitesinde bulunan evinin parsel kaydırma yöntemiyle evini büyüttüğü iddialarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı soruşturma başlattı. Bakanlık yetkilileri evin ada parselini inceledi.
  • 142'den 310 metrekareye çıkmış
  • Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına 4.6 milyon TL'ye Bodrum'da satın alınan villada, İmar Barışı'ndan sonra kaçak inşaat yapılmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Özdil'in villasının birçok bölümünde imara aykırı eklentiler yapıldığı, 142,5 metrekare olan yapının, kaçak eklentilerle 310 metrekareye çıkarıldığı tespit edildi.
  • Verilen sürede yıkılmadı
  • Kaçak bölümlerin yıkılması için 13 Mayıs'a süre verilen villanın kapısına asılan mühürde, "Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur" denildi.
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