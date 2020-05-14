Yılmaz Özdil Bodrum'da yıkım kararı çıkan villasını gerekçe göstererek yazılarına ara verdiğini duyurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki deniz manzaralı villasıyla gündeme gelen Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, yazılarına bir süre ara verdi. Kararına gerekçe olarak 142 metrekareden kaçak yapılarla 310 metrekareye çıktığı tespit edilen villasıyla ilgili zor bir süreçten geçtiğini belirtti.
Hem belediye hem tapudan yalanlandı
Villasıyla ilgili iddiaları önce reddeden, "Belediye tarafından gerçek ortaya çıkarılacaktır" diyen ancak hem belediye hem de tapu müdürlüğü tarafından yalanlanan Özdil, söz konusu aranın ne kadar süreceğiyle ilgili bir tarih vermezken özetle şu ifadeleri kullandı:
Baskıya yetiştirebilmem imkansız
"Orada (Bodrum'da) benim adıma uğraşan kötü gün dostlarımın, avukatlarımın hakkını ödeyemem, kendilerine yürekten teşekkür ederim.
Ama, sabahın köründen itibaren telefon üstüne telefon, Türkiye'nin dört bir yanından arayan soran derken, günlük yazıya odaklanıp baskıya yetiştirebilmem maalesef imkansız. Az biraz izin rica ediyorum."
- Ne olmuştu?
- Yılmaz Özdil’in Aktur sitesinde bulunan evinin parsel kaydırma yöntemiyle evini büyüttüğü iddialarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı soruşturma başlattı. Bakanlık yetkilileri evin ada parselini inceledi.
- 142'den 310 metrekareye çıkmış
- Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına 4.6 milyon TL'ye Bodrum'da satın alınan villada, İmar Barışı'ndan sonra kaçak inşaat yapılmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Özdil'in villasının birçok bölümünde imara aykırı eklentiler yapıldığı, 142,5 metrekare olan yapının, kaçak eklentilerle 310 metrekareye çıkarıldığı tespit edildi.
- Verilen sürede yıkılmadı
- Kaçak bölümlerin yıkılması için 13 Mayıs'a süre verilen villanın kapısına asılan mühürde, "Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur" denildi.