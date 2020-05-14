Yılmaz Özdil Bodrum'da yıkım kararı çıkan villasını gerekçe göstererek yazılarına ara verdiğini duyurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki deniz manzaralı villasıyla gündeme gelen Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, yazılarına bir süre ara verdi. Kararına gerekçe olarak 142 metrekareden kaçak yapılarla 310 metrekareye çıktığı tespit edilen villasıyla ilgili zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

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Hem belediye hem tapudan yalanlandı

Villasıyla ilgili iddiaları önce reddeden, "Belediye tarafından gerçek ortaya çıkarılacaktır" diyen ancak hem belediye hem de tapu müdürlüğü tarafından yalanlanan Özdil, söz konusu aranın ne kadar süreceğiyle ilgili bir tarih vermezken özetle şu ifadeleri kullandı:

Baskıya yetiştirebilmem imkansız

"Orada (Bodrum'da) benim adıma uğraşan kötü gün dostlarımın, avukatlarımın hakkını ödeyemem, kendilerine yürekten teşekkür ederim.

Ama, sabahın köründen itibaren telefon üstüne telefon, Türkiye'nin dört bir yanından arayan soran derken, günlük yazıya odaklanıp baskıya yetiştirebilmem maalesef imkansız. Az biraz izin rica ediyorum."

OYNAT 00:56 Yılmaz Özdil'in villasındaki 'yıkım' sosyal medya kullanıcılarının diline düştü Yılmaz Özdil'in satın aldığı villanın ruhsata aykırı bölümlerinin yıkım kararı Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince belirlenmesinin ardından Özdil ailesi, villanın kaçak bölümlerini yıkmayınca, Bodrum Belediyesi ekipleri yıkım için bu sabah saatlerinde villaya gelmişti. Yıkımdan çok, kiremit söküm işlemine benzeyen uygulama sonrası Bodrum Belediyesi ekipleri, Muğla Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonucu yıkımın durdurulma kararı alınmasıyla bölgeden ayrıldı. BiP'te paylaş

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