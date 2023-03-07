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Yılmaz Özdil Sözcü TV’den neden ayrıldığını açıkladı: Akşener'i savundum kovdular

Sözcü TV’nin kurucularından olan Yılmaz Özdil, henüz bir hafta olmuşken görevini bıraktı. Özdil, bugünkü köşesinde de ayrılığa sebep olarak CHP’yi gösterdi. Kendisine karşı bir kampanya başlatıldığını dile getiren Özdil, bunun Meral Akşener’e yönelik kullandığı destek sözlerinden dolayı yaşandığını iddia ederek, "Doğma büyüme bir CHP'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm. CHP'nin parasına yazık kardeşim." ifadelerini kullandı.

12:27 . 7/03/2023 Salı
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Yılmaz Özdil

Yılmaz Özdil

Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Sözcü gazetesinin kanalı Sözcü TV’de beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. TV’nin kurucularından olan gazeteci Yılmaz Özdil, görevini bıraktı. Ayrılık nedeni merak konusu olurken, Özdil bugün köşe yazısından gönül verdiği CHP’yi işaret etti.

Hedefe konulduğu destek konuşması

Meral Akşener için kullandığı “Sokağa çıktığınızda, gençlere baktığınızda 2 adayın seçimi kazanma ihtimali var ve kamuoyu onları istiyor. Meral Akşener bunu dile getirdiği için masa tarafından dışlandı. Ayrılmak zorunda kaldı. CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır.” ifadelerinin ardından hedef tahtasına koyulduğunu öne süren Özdil, kendisine karşı bir kampanya başlatıldığını söyledi.

'Doğma büyüme bir CHP'li olarak gerçekten üzüldüm'

Kampanyaya da en büyük desteğin CHP tarafından verildiğini yazısında aktaran Özdil, şunları söyledi: "Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, CHP yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur. AK Parti kampanyalarına alışığım, umurumda bile olmadığını beni tanıyan herkes bilir, ama doğma büyüme bir CHP'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm.

"CHP'nin parasına yazık kardeşim"

CHP'nin parasına yazık kardeşim. Meral Akşener'in masayı dağıtmadığını, kasten masanın dışına ittirildiğini söylediğim için, ‘Meral Akşener masayı dağıttı diyenler akçeli gazetecilerdir' dediğim için, CHP yönetiminin adını kullanarak benim aleyhime linç kampanyası başlatanlar, ne diyecekler şimdi?"


Yandaş gazeteci Yılmaz Özdil: CHP’li bir gazeteci olarak söylüyorum Akşener masadan ittirildi
Yandaş gazeteci Yılmaz Özdil: CHP’li bir gazeteci olarak söylüyorum Akşener masadan ittirildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener, "İYİ Parti kıskaca alındı, boyun eğmeyeceğiz. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Belediye başkanları ise gece 23.40 saatinde aynı anda açıklama yaparak, genel başkanlarının iradesi dışında hareket etmeyeceklerini bildirdi. Yaşanan gelişmeleri Sözcü Tv’de yorumlayan yandaş gazeteci Yılmaz Özdil, Meral Akşener’in masadan uzaklaştırıldığını belirterek, “Ben CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum. 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazeteci ahlaksızlığıdır. Meral Akşener aslında masadan ittirildi, dışlandı. Meral Akşener’e bu dikte edilmek istendi” dedi.


#Yılmaz Özdil
#Sözcü TV
#Meral Akşener
1 saat önce
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Yılmaz Özdil Sözcü TV’den neden ayrıldığını açıkladı: Akşener'i savundum kovdular
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