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Gündem Yılmaz Özdilin kaçak villası için son gün 13 Mayıs
MUĞLA

Yılmaz Özdil'in kaçak villası için son gün 13 Mayıs

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil’in Muğla Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil’in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villa için belediye, kaçak bölümlerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için tebligat gönderdi. Ayrıca Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İmar Barışı'ndan sonra da kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanılttığı iddia edilen Özdil'in eşi hakkında 'yalan beyanda bulunduğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacak.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in denize sıfır villası eşi Hülya Özdil tarafından 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4.6 milyon liraya villa satın alındı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi yapıya, ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm-142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı tanzim ederek, bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi.

Ekipler incelemeyi tamamladı: Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasını kaçak inşaatla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkardığı tespit edildi
GÜNDEM
Ekipler incelemeyi tamamladı: Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasını kaçak inşaatla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkardığı tespit edildi

310 metrekareye çıkarıldı

Yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekare haline gelen villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan İmar Barışı'na başvurdu. Ancak İmar Barışı sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti.

Yılmaz Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı: Kaçak bölümler yıkılacak
GÜNDEM
Yılmaz Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı: Kaçak bölümler yıkılacak

  • Bu gelişmenin ardından, villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi.

Tebligat gönderildi

Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediye de söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi. Bu tarihe kadar yıkım işlemleri yapılmazsa, yıkımı belediye ekipleri yapacak. Belediyenin de yapmaması halinde yıkımın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştireceği ifade edildi.

Suç duyurusunda bulunulacak

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İmar Barışı'ndan sonra da kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanılttığı iddia edilen Özdil'in eşi hakkında 'yalan beyanda bulunduğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacak.

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