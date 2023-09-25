|
Gündem

YKS ek yerleştirme istatistikleri açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler paylaşıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), lisans ve ön lisansta toplam 119 bin 942 kontenjandan 71 bin 943'ünün dolduğu, 47 bin 999 kontenjanın ise boş kaldığı bildirildi.

11:40 . 25/09/2023 Pazartesi
AA
YKS ek yerleştirme istatistikleri açıklandı.

YKS ek yerleştirme istatistikleri açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler paylaşıldı.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), lisans ve ön lisansta toplam 119 bin 942 kontenjandan 71 bin 943'ünün dolduğu, 47 bin 999 kontenjanın ise boş kaldığı bildirildi.


Buna göre, lisans ve ön lisans olmak üzere devlet üniversitelerinde yer alan 77 bin 680 kontenjandan 51 bin 799'una adaylar yerleştirilirken 25 bin 881 kontenjan boş kaldı.


Vakıf üniversitelerinde ise yerleşen öğrenci sayısı 17 bin 750 olurken toplam 36 bin 715 kontenjandan 18 bin 965'i boş kaldı.


KKTC'deki üniversitelerde bulunan 5 bin 423 kontenjandan 3 bin 66'sı boş kalırken, diğer ülkelerdeki üniversitelerde 124 kontenjandan 37'si doldu, boş kalan kontenjan 87 oldu.


Böylece lisans ve ön lisansta toplam 119 bin 942 kontenjandan 71 bin 943'ü dolarken 47 bin 999 kontenjanın boş kaldığı açıklandı.




#ÖSYM
#YKS
#KKTC
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Düzenleme yolda: Emekli maaş zammı son durum