Yoğun katılımlı Batman mitingi bir sosyal medya provokatörünü rahatsız etti: Cumhur İttifakı'nı hedef alarak seçmene küfür etti

"Ne gece yarısı Kürt-Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları ne milli iradeye parmak sallayan batılı dergilerin kapakları ne Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlıkları bizi yıldıramaz, korkutamaz, sindiremez ebedi ve ezeli kardeşliğimizi asla ve asla bozamaz. Kürt'le Zaza'yı, Arap'la Türk'ü, Alevi'yle Sünni'yi kimse bölemez, ayıramaz, birbirine düşüremez"