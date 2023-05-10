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Yoğun katılımlı Batman mitingi bir sosyal medya provokatörünü rahatsız etti: Cumhur İttifakı'nı hedef alarak seçmene küfür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da düzenlenen mitinge katıldı. Yoğun katılımın olduğu mitinge, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. HÜDA PAR seçmeninin de kitlesel katılım sağladığı miting alanı adeta doldu, taştı. Batman mitingi, sosyal medya provokatörlerinde rahatsızlığa neden oldu. Erdoğan'ın mitinge ilişkin paylaşımını alıntılayan 'Yusuf' isimli bir sosyal medya kullanıcısı skandal bir paylaşım yaptı. Sosyal medya provokatörü, Cumhur İttifakı seçmenine küfür etti.

17:30 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bir sosyal medya provokatörü, Cumhur İttifakı'nı ve Batman mitingine katılan vatandaşları hedef aldı.

Bir sosyal medya provokatörü, Cumhur İttifakı'nı ve Batman mitingine katılan vatandaşları hedef aldı.

Seçim ziyaretleri kapsamında Batman'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli mesajlar verdi.

Batman'da miting alanı doldu taştı

Kendisini dinleyen coşkulu kalabalığa
"Batman bugün bambaşka, muhteşem."
sözleriyle hitap eden eden Erdoğan şunları söyledi:
"Ne gece yarısı Kürt-Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları ne milli iradeye parmak sallayan batılı dergilerin kapakları ne Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlıkları bizi yıldıramaz, korkutamaz, sindiremez ebedi ve ezeli kardeşliğimizi asla ve asla bozamaz. Kürt'le Zaza'yı, Arap'la Türk'ü, Alevi'yle Sünni'yi kimse bölemez, ayıramaz, birbirine düşüremez"
Batman mitingine Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. HÜDA PAR seçmenini kitlesel katılım sağladığı mitingde Kürtçe olarak yazılan
'Doğru Zaman Doğru Adam'
pankartları dikkat çekti.

Sosyal medya provokatörü Batman mitingi üzerinden Cumhur İttifakı'nı hedef aldı

Cumhur İttifakı'nın yoğun katılımın olduğu Batman mitingi sosyal medya provokatörlerinde rahatsızlığa neden oldu. Erdoğan'ın mitinge ilişkin paylaşımını alıntılayan 'Yusuf' isimli bir sosyal medya kullanıcısı skandal bir paylaşım yaptı. HÜDA PAR seçmenine küfür eden provokatör, şu ifadeleri kullandı:

"Unutmuştum bunu hatırlasam canlı bomba olup aralarına girecektim o. evladı hüdaparlılarda giderdi"



#Batman
#HÜDA PAR
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
22 dakika önce
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