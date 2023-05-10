Yoğun katılımlı Batman mitingi bir sosyal medya provokatörünü rahatsız etti: Cumhur İttifakı'nı hedef alarak seçmene küfür etti

Bir sosyal medya provokatörü, Cumhur İttifakı'nı ve Batman mitingine katılan vatandaşları hedef aldı.
Seçim ziyaretleri kapsamında Batman'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli mesajlar verdi.
Batman'da miting alanı doldu taştı
Sosyal medya provokatörü Batman mitingi üzerinden Cumhur İttifakı'nı hedef aldı
Cumhur İttifakı'nın yoğun katılımın olduğu Batman mitingi sosyal medya provokatörlerinde rahatsızlığa neden oldu. Erdoğan'ın mitinge ilişkin paylaşımını alıntılayan 'Yusuf' isimli bir sosyal medya kullanıcısı skandal bir paylaşım yaptı. HÜDA PAR seçmenine küfür eden provokatör, şu ifadeleri kullandı: