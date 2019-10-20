Gündem YÖK 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılması kararı 1 yıl ertelendi
EĞİTİM

YÖK: 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılması kararı 1 yıl ertelendi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversiteye girişte 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılarak sadece merkezi yerleştirmeyle öğrenci alınması kararı bir yıl ertelendi. YÖK'ün bilgilendirmesinde, "Bu vesile ile Yükseköğretim Kurulunun, eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adalet kavramlarına özel önem verdiğinin altını bir defa daha çizmek isteriz" değerlendirmesi yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS, 2020'de 14 programa hem merkezi hem de ÖYS ile alım yapacak.
YKS, 2020'de 14 programa hem merkezi hem de ÖYS ile alım yapacak.

YÖK'ten yapılan bilgilendirmeye göre, üniversitelerdeki 128 programa özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alınmakta olup bunlardan 14 programa bazı üniversitelerce merkezi yerleştirme sınavı, diğer bazı üniversitelerce ise özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul ediliyordu.

Yükseköğretim Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde hem merkezi yerleştirme hem özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılan bu 14 programa, 2020 yılından itibaren öğrenci alımının sadece merkezi yerleştirme sınavı sonucuyla yapılmasına ilişkin karar alınmış ve üniversitelere bildirilmişti.

Öğrencilerin ve velilerin talepleri dikkate alındı

Konuya ilişkin öğrencilerin ve öğrenci velilerinin, 2020 için hazırlıklarını geçen seneye göre yaptıkları gerekçesiyle söz konusu kararın gözden geçirilmesine yönelik görüş, öneri ve talepleri dikkate alınarak kararın uygulanmasının, bir yıl ertelenmek suretiyle 2021 yılından itibaren başlatılması konusu Yükseköğretim Kurulunda görüşülerek karara bağlandı.

YÖK'ün bilgilendirmesinde, "Bu vesile ile Yükseköğretim Kurulunun, eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adalet kavramlarına özel önem verdiğinin altını bir defa daha çizmek isteriz" değerlendirmesi yapıldı.

14 program hangileri

YÖK Genel Kurulu'nun söz konusu kararının uygulanacağı 14 program şöyle:

  • "Çizgi film, grafik, grafik resimleme ve baskı, grafik tasarım, moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, rekreasyon, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı."

YÖK'ün aldığı yeni karara göre, 2020 YKS'de bu 14 programı tercih edecek öğrenciler hem merkezi sınava hem de özel yetenek sınavına girecekler.

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