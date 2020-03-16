YÖK açıkladı: Üniversitelerin tıp fakültelerinde yıllık izinler durduruldu

İnsanlık tarihinin en ölümcül salgın​ıydı: 100 milyon kişi hayatını kaybet​ti

Dünyanın gündemine oturan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs, geçmişten bu yana görülen salgın hastalıkları akıllara getirdi. İnsanlık tarihinin en ölümcül salgınlarının başında gelen büyük veba salgınından bu zaman kadar 100 milyon kişi hayatını kaybetmişken AIDS'ten 35 milyon, Asya gribinden 24 milyon ve kolera salgınından 3 milyona yakın kişi ölmüştü.





