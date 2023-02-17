YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerde bahar dönemi pazartesi başlıyor

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamalarından satır başlıkları;





Depremzede vatandaşlara yardımlarından dolayı gençlerimizle gurur duyuyoruz. Öğretim elemanlarımız, sağlık personelimize de şükranlarımı sunuyorum.

Depremden doğrudan etkilenen 11 ildeki yüksek öğretimle ilgili değerlendirme yapmak isterim. Bölgede bulunan üniversiteler toplam örgün öğretimin yüzde 9’una sahip. Bölgede ikametgahı olan ya da eğitim alan öğrenciler yüzde 15’e tekabül ediyor. Büyük afetten etkilenen öğrenci sayısı son derece yüksektir. Depremden etkilenen illerde toplam 47 bin Üniversite personeli bulunmakta.





Depremde hayatını kaybeden öğrenci, öğretim elemanı, idari çalışanı olan bütün üniversitelerimiz etkiledi. Tüm illerde binalarımız kullanılabilir durumdadır. Kampüslerimiz depremzedeler için barınma ve Yemek önemli rol aldı. İllerin tekrar kalkınmasında üniversitelerimizin kuşkusuz çok büyük katkısı olacaktır.

2022-2023 döneminin uzaktan eğitimle devam edilmesine karar verilmişti. Bahar dönemi ile sınırlı olmakla ilgili bazı kararlar alındı. Alınan kararlar Nisan ayı ile tekrar değerlendirilecek. Hibrit eğitim sistemi değerlendirilecek.





Aldığımız kararların bir kısmı uzaktan eğitimle olacak. 20.02.2023 tarihi ile başlatılacak. Her bir diploma programı uzaktan eğitim dikkate alınarak çevrim içi- çevrim dışı yöntemlerini kullanmaları.





Depremin etkilediği illerde bir kısım üniversiteleri çözümünde ortak çalışmalar yapmak üzere eşleşmeler yapılacak. Sütçü İmam Üniversitesi- Gazi Üniversitesi gibi eşleşmeler yapıldı. Depremden etkilenen üniversitelere destekte bulunacaktır.





Özel öğrencilik ile ilgili de kararlar aldık. Uygulama eğitime devam edecek öğrencilerde birinci dereceden yakınlarının bulunduğu illerde eğitim alabilecekler. Eğitim-öğretim ücreti alınmayacak. Öğrencilerimiz ciddi şekilde etkilendi. Kayıt dondurma konusunda kolaylık getirildi. Talep eden öğrenciler kayıtlarını dondurabilecek.





Ayrıntılar geliyor...



