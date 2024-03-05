YÖK Başkanı Özvar yapay zeka alanındaki 12 yeni bölümü açıkladı

Özvar, toplantıda yaptığı konuşmada, yapay zeka, yapay zekanın çözümleri, dijitalleşme ve büyük veri konularında insan kaynağı yetiştirmek üzere lisans ve ön lisans seviyesinde program açılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARININ AÇILACAĞI ÜNİVERSİTELER
- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
- Atatürk Üniversitesi
- Bursa Teknik Üniversitesi
- Ege Üniversitesi
- Eskişehir Teknik Üniversitesi
- Gaziantep Üniversitesi
- Harran Üniversitesi
- Karabük Üniversitesi
- Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Kayseri Üniversitesi
- Kocaeli Üniversitesi
- Konya Teknik Üniversitesi
- Manisa Celal Bayar Üniversitesi
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi
- Sakarya Üniversitesi
- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
- Trakya Üniversitesi
- Yıldız Teknik Üniversitesi
YENİ AÇILACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Özvar, tamamı yeni açılacak 12 ön lisans programını şöyle anlattı:
- Yapay zeka operatörlüğü
- Büyük veri analistliği
- Otonom sistemler teknikerliği
- Dijital dönüşüm elektroniği
- Robotik ve yapay zeka
- Oyun geliştirme ve programlama
- Bulut bilişim operatörlüğü
- İmalat yürütme sistemleri
- Kurumsal bilişim uzmanlığı
- İnsansız araç teknikerliği
- Ön-yüz yazılım geliştirme
- Arka-yüz yazılım geliştirme.
"Öğrenciler, başka bir üniversite öğretim üyesinden de ders alabilecek"
Özvar, programların bir kısmında ilk kez, müfredatta yer alan ve seçilecek derslerin büyük üniversitelerin öğretim üyelerince çevrim içi ve senkron biçiminde verileceğini bildirdi.
Böylelikle programların açılacağı üniversitelerin öğrencilerinin başka bir üniversite öğretim üyesinden de ders alabileceğini bildiren Özvar, şöyle konuştu:
"Ortak müfredatı belirlemiş olduk"
Erol Özvar, tüm bu programların hangi üniversitede açılmasına ilişkin karar verirken pek çok hususu göz önünde bulundurduklarını belirterek, önce bünyesinde bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi lisans programları ile bilgisayar programcılığı, web tasarımı ve kodlama gibi ön lisans programları olan üniversiteleri belirlediklerini bildirdi.
Özvar'ın konuşmasının ardından Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu da konuyla ilgili sunum yaptı.
Toplantıya, Özvar'ın yanı sıra yeni program ve bölümlerin açılacağı 20 üniversite rektörü ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman da katıldı.