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YÖK Başkanı Özvar yapay zeka alanındaki 12 yeni bölümü açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde 2'si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programı açılacağını bildirdi. Özvar, "Lisans seviyesinde açılması planlanan yeni bölümler veri bilimi ve analitiği ile yapay zeka ve makine öğrenmesi oldu" dedi.

14:53 - 5/03/2024 Salı
AA
YÖK Başkanı Erol Özvar
YÖK Başkanı Erol Özvar
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar başkanlığında, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun'da
"Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri"
toplantısı düzenlendi.

Özvar, toplantıda yaptığı konuşmada, yapay zeka, yapay zekanın çözümleri, dijitalleşme ve büyük veri konularında insan kaynağı yetiştirmek üzere lisans ve ön lisans seviyesinde program açılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.


Bu amaçla Yükseköğretim Kurulu bünyesinde "Yapay Zeka Temelli Programların Belirlenmesi Çalışma Grubu" kurulduğunu anımsatan Özvar,
"Çalışma grubu, değişik ülkelerdeki üniversitelerin bölüm ve program yapılarını inceleyerek muhtemel program önerilerini kurulumuza sundu"
bilgisini paylaştı.

Çalışma grubunun önerilerini değerlendirdiklerini bildiren Özvar,
"Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde 2'si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programı açılmasına karar verdik"
ifadesini kullandı. Özvar, program sayısının artacağını belirtti.

Halihazırda farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan
"Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri", "Yazılım Geliştirme" ve "Bilgi Güvenliği Teknolojisi"
bölümlerinin farklı üniversitelerde de açılmasını karara bağladıklarını anlatan Özvar, bunlara ilaveten 2 yeni lisans programının açılmasına karar verdiklerini belirtti.


LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARININ AÇILACAĞI ÜNİVERSİTELER

Lisans seviyesinde açılması planlanan yeni bölümlerin
"Veri Bilimi ve Analitiği"
ile
"Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi"
olduğunu açıklayan Özvar, lisans ve ön lisans programlarının açılacağı üniversiteleri ise şöyle sıraladı:
  1. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
  2. Atatürk Üniversitesi
  3. Bursa Teknik Üniversitesi
  4. Ege Üniversitesi
  5. Eskişehir Teknik Üniversitesi
  6. Gaziantep Üniversitesi
  7. Harran Üniversitesi
  8. Karabük Üniversitesi
  9. Karadeniz Teknik Üniversitesi
  10. Kayseri Üniversitesi
  11. Kocaeli Üniversitesi
  12. Konya Teknik Üniversitesi
  13. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
  14. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
  15. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  16. Sakarya Üniversitesi
  17. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
  18. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
  19. Trakya Üniversitesi
  20. Yıldız Teknik Üniversitesi

YENİ AÇILACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI

Özvar, tamamı yeni açılacak 12 ön lisans programını şöyle anlattı:

  1. Yapay zeka operatörlüğü
  2. Büyük veri analistliği
  3. Otonom sistemler teknikerliği
  4. Dijital dönüşüm elektroniği
  5. Robotik ve yapay zeka
  6. Oyun geliştirme ve programlama
  7. Bulut bilişim operatörlüğü
  8. İmalat yürütme sistemleri
  9. Kurumsal bilişim uzmanlığı
  10. İnsansız araç teknikerliği
  11. Ön-yüz yazılım geliştirme
  12. Arka-yüz yazılım geliştirme.

"Öğrenciler, başka bir üniversite öğretim üyesinden de ders alabilecek"

Özvar, programların bir kısmında ilk kez, müfredatta yer alan ve seçilecek derslerin büyük üniversitelerin öğretim üyelerince çevrim içi ve senkron biçiminde verileceğini bildirdi.

Böylelikle programların açılacağı üniversitelerin öğrencilerinin başka bir üniversite öğretim üyesinden de ders alabileceğini bildiren Özvar, şöyle konuştu:

"Ayrıca sektör temsilcilerinin de katkı vereceği bu programlardan azami fayda sağlamak istiyoruz. Açılacak yeni programlarda kalite güvencesinin sağlanması en önemli gündem maddemizdir. Bilişim ve yapay zeka alanında uzman hocalarımız ile ilgili sektör temsilcilerinin katkıları yeni programlarımızın müfredatlarının niteliklerini yükseltecektir."

"Ortak müfredatı belirlemiş olduk"

Erol Özvar, tüm bu programların hangi üniversitede açılmasına ilişkin karar verirken pek çok hususu göz önünde bulundurduklarını belirterek, önce bünyesinde bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi lisans programları ile bilgisayar programcılığı, web tasarımı ve kodlama gibi ön lisans programları olan üniversiteleri belirlediklerini bildirdi.


Çalışma grubu marifetiyle açılmasına karar verilen 12 ön lisans programındaki derslerin belirlendiğini ifade eden Özvar,
"Böylece ortak müfredatı belirlemiş olduk. Lisans bölümlerinin zaten bir kısmı hali hazırda mevcut olduğu için bir müfredatları var. Böyle de olsa lisans bölümleri için de ortak olarak ders listesinin belirlenmesini ve ortak müfredatın takip edilmesini arzu ediyoruz"
ifadelerini kullandı.

Özvar'ın konuşmasının ardından Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu da konuyla ilgili sunum yaptı.


Toplantıya, Özvar'ın yanı sıra yeni program ve bölümlerin açılacağı 20 üniversite rektörü ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman da katıldı.


#YÖK
#Erol Özvar
#Yapay Zeka
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