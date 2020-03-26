YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik." dedi.
#CANLI YÖK Başkanı Yekta Saraç açıklama yapıyor. https://t.co/SrEijWUWgX
#CANLI YÖK Başkanı Yekta Saraç açıklama yapıyor. https://t.co/SrEijWUWgX— Yeni Şafak #EvdeKal🏡 (@yenisafak) March 26, 2020
Saraç, şöyle konuştu:
- "Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. "
YKS ertelendi
YÖK Başkanı Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
Saraç, "Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır" ifadelerini kullandı.