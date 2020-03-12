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EĞİTİM

YÖK Başkanı Saraç'tan 'üniversitelerde koronavirüs tatili' açıklaması: Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum

Koronavirüsün Türkiye'de bir kişide tespit edilmesinden sonra eğitime ara verilmesine tartışmaları değerlendiren YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin tatil edilip verilmeyeceği ile ilgili olarak "Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum, kararı devletin alması lazım" dedi. YÖK'te dün gece koronavirüs gündemiyle yaklaşık 3.5 saat süren bir toplantı yapılmıştı. Toplantıya, öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörleri de katılmıştı.

Haber Merkezi İHA
Üniversitelere ara verilip verilmeyeceği netlik kazanmadı.
Üniversitelere ara verilip verilmeyeceği netlik kazanmadı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum, kararı devletin alması lazım.

Koronavirüsle ilgili her üniversitede bir rektör yardımcısı görevlendirildi. Ciddi bir bilgilendirme sürecine başlıyoruz.
Büyük şehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak. Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde biz müteredditiz. Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacağını düşünüyoruz.

AA
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç


Okullara koronavirüs tatili gelirse uzaktan eğitime geçme hazırlığı: İki kolej çalışmalarını duyurdu
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Okullara koronavirüs tatili gelirse uzaktan eğitime geçme hazırlığı: İki kolej çalışmalarını duyurdu


Üç buçuk saatlik koronavirüs toplantısı
Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) dün gece "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı yapıldı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörleri ve aralarında Koronavirüs Bilim Kuruluna üye enfeksiyon alanında uzmanı akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

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