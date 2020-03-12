YÖK Başkanı Saraç'tan 'üniversitelerde koronavirüs tatili' açıklaması: Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum

YÖK Başkanı Yekta Saraç gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum, kararı devletin alması lazım.

Koronavirüsle ilgili her üniversitede bir rektör yardımcısı görevlendirildi. Ciddi bir bilgilendirme sürecine başlıyoruz.

Büyük şehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak. Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde biz müteredditiz. Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacağını düşünüyoruz.



AA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç





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Üç buçuk saatlik koronavirüs toplantısı

Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) dün gece "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı yapıldı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörleri ve aralarında Koronavirüs Bilim Kuruluna üye enfeksiyon alanında uzmanı akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.