Gündem YÖK Başkanı Yekta Saraç hayırlı olsun deyip duyurdu Kararı üniversitelerimize bildirdik
EĞİTİM

YÖK Başkanı Yekta Saraç 'hayırlı olsun' deyip duyurdu: Kararı üniversitelerimize bildirdik

YÖK Başkanı Yekta Saraç 'hayırlı olsun' deyip duyurdu: Kararı üniversitelerimize bildirdik

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ‘ders, ödev ve dosya hazırlığı’ ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak İHA
YÖK Başkanı Yekta Saraç
YÖK Başkanı Yekta Saraç

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son sınıf öğrencisi öğretmen adaylarına müjdeli haberi verdi.

  • Saraç açıklamasında şunları kaydetti:
  • "YÖK olarak, içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde gerçekçi bir zeminde, katılımcı bir üslupla, çeşitliliğin fırsatlarından yararlanarak öğrencilerimizi anlamaya ve onların beklentileri ile akademik gerçekleri mümkün olduğunca buluşturmaya çalışıyoruz.
  • Bu bağlamda öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik bir müddetten beri çalışmaktaydık. Bu zor dönemle sınırlı olmak üzere, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık.
  • Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin "ders, ödev ve dosya hazırlığı" ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun..."

YÖK Başkanı Saraç: Eş zamanlı farklı seçenekler sunmaya gayret ediyoruz
GÜNDEM
YÖK Başkanı Saraç: Eş zamanlı farklı seçenekler sunmaya gayret ediyoruz
Abone Ol Google News
Herkesi ilgilendiriyor

Herkesi ilgilendiriyor

Bakan Pakdemirli'den baraj doluluk oranlarıyla ilgili açıklama.
Sanki biliyorlardı

Sanki biliyorlardı

Virüse hazırlıksız yakalanmayan tek Avrupa ülkesi Finlandiya...
Faiz yasal değil

Faiz yasal değil

​Kredi çeken milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.
Trakya'daki ilk karantina bölgesi

Trakya'daki ilk karantina bölgesi

​Köyde 2 kişide koronavirüs pozitif çıktı.
'Hasta Boris yaşam <br>mücadelesi veriyor'

'Hasta Boris yaşam
mücadelesi veriyor'

​Boris'in yoğun bakıma kaldırılması İngiliz basınında.
Kontrolü sağladık

Kontrolü sağladık

​Avrupa'da koronavirüse karşı ilk zafer ilanı.
Dilinde tüy biten<br>polisten yeni yöntem

Dilinde tüy biten
polisten yeni yöntem

Ekip arabasının üstüne dijital led tabela yerleştirildi.
25 bin kişiyi<br>işe alacaklar

25 bin kişiyi
işe alacaklar

Onlarca şirket işten çıkarmama sözü veriyor.
Hastalara<br>yakın takip!

Hastalara
yakın takip!

​Koronavirüs hastalarının yüzde 96'sı evlerde tedavi ediliyor.
3 ay ertelendi

3 ay ertelendi

KOSGEB kredilerine yönelik müjdeyi Erdoğan verdi.
Büyük<br>tehlike saçıyor

Büyük
tehlike saçıyor

​Koronavirüs ile mücadelede korkutan uyarı.
Sürpriz görüşme

Sürpriz görüşme

​Laurent Blanc'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık.
Çok büyük bir yanlıştı

Çok büyük bir yanlıştı

İtalya'da görev yapan Türk doktordan kritik uyarı.
Karantinadan askere

Karantinadan askere

​Yıldız futbolcu 4 haftalık askerlik görevini yapacak.
Ödemeler<br>bugün başlıyor

Ödemeler
bugün başlıyor

​12 milyon emekliye bayram ikramiyesi verilecek.
Yaşlı babasını kaçırmaya çalıştı

Yaşlı babasını kaçırmaya çalıştı

​Kontrol noktasında ateşi yüksek çıkınca ortalığı karıştırdı.
Dünya genelinde yasaklanmalı

Dünya genelinde yasaklanmalı

​Birleşmiş Milletler'den çok önemli koronavirüs çağrısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.