YÖK Başkanı Yekta Saraç 'hayırlı olsun' deyip duyurdu: Kararı üniversitelerimize bildirdik YÖK Başkanı Yekta Saraç 'hayırlı olsun' deyip duyurdu: Kararı üniversitelerimize bildirdik YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ‘ders, ödev ve dosya hazırlığı’ ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun" dedi.

Haber Merkezi 07 Nisan 2020, 11:12 Son Güncelleme: 07 Nisan 2020, 11:33 Yeni Şafak İHA