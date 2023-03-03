|
Reklam
Reklam
Gündem

YÖK: Depremden etkilenen öğrenciler harç ödemeyecek

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak" açıklamasında bulundu.

13:07 . 3/03/2023 Cuma
DHA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

YÖK'ten yapılan açıklamada, depremzede üniversite öğrencilerinden harç alınmayacağı bildirildi.

YÖK Başkanı Özvar, Depremden etkilenen öğrencilerden bahar yarıyılı için katkı payı ve öğrenim ücreti alınmamasını düzenleyen 129 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Düzenleme kapsamında, ailesi veya kendisi OHAL illerinde ikamet eden ve devlet üniversitesinde öğrenim görenler ile OHAL illerindeki devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden tüm öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceğini kaydeden Özvar, katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyen öğrencilere ise ücretin yükseköğretim kurumlarınca iade edileceğini belirtti.


Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar,
"Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak. Öğrencilerimize bu kolaylığı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim." i
fadelerini kullandı.


#Öğrenim ücreti
#YÖK
#deprem
1 saat önce
default-profile-img
YÖK: Depremden etkilenen öğrenciler harç ödemeyecek
Trafik kazasında hayatını kaybeden depremzedeler Gökhan Zan'ın akrabası çıktı
HDP’li Ebru Günay Mehmetçik’in sınır ötesi operasyonlarını eleştirdi
Kira fırsatçılarını utandıracak hareket: Depremzedelere evlerini açtılar
Adıyaman'da toz taşınımı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: İsveç'teki değişen ve değişecek yasaların uygulamasını görmemiz gerek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.