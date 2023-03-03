YÖK: Depremden etkilenen öğrenciler harç ödemeyecek

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YÖK'ten yapılan açıklamada, depremzede üniversite öğrencilerinden harç alınmayacağı bildirildi.
YÖK Başkanı Özvar, Depremden etkilenen öğrencilerden bahar yarıyılı için katkı payı ve öğrenim ücreti alınmamasını düzenleyen 129 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.
Düzenleme kapsamında, ailesi veya kendisi OHAL illerinde ikamet eden ve devlet üniversitesinde öğrenim görenler ile OHAL illerindeki devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden tüm öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceğini kaydeden Özvar, katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyen öğrencilere ise ücretin yükseköğretim kurumlarınca iade edileceğini belirtti.