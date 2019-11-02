YÖK devlet üniversiteleri için düzenleme getirdi: Kadroların en fazla üçte ikisi aynı unvan için kullanılabilir YÖK devlet üniversiteleri için düzenleme getirdi: Kadroların en fazla üçte ikisi aynı unvan için kullanılabilir YÖK tarafından öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen devlet üniversitelerinin birimlerindeki doktor öğretim üyesi kadrolarında "kadroların en fazla üçte ikisi aynı unvan için kullanılabilir" şartı kaldırıldı

Haber Merkezi 02 Kasım 2019, 10:45 Son Güncelleme: 02 Kasım 2019, 11:03 AA