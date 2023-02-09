YÖK duyurdu: Üniversitelerde eğitim öğretime süresiz ara

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. 16 milyon kişinin yaşadığı 10 şehri etkileyen depremler binlerce binayı yıktı. İki büyük depremde 16 bin 546 kişi hayatını kaybetti, 66 bin 132 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...