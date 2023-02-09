YÖK duyurdu: Üniversitelerde eğitim öğretime süresiz ara

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Türkiye 10 ili etkileyen Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bölgede arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Eğitim öğretimde de yeni kararlar alınmaya devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık" açıklamasında bulunmuştu.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) de tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.