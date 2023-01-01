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YÖK harekete geçti: Vakıf üniversitelerine 'ders ücreti' uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf yükseköğretim kurumlarında normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden kaldığı ders ücreti yerine yıllık ücret talep edildiği şikayetlerinin artması üzerine harekete geçti. YÖK, yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına ücret alınacağını bildirdi.

12:06 . 19/09/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

YÖK'ten yapılan açıklamada, Kurul'un vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve dönem tekrarı yapan veya normal eğitim süresini uzatan öğrencilere yönelik karar aldığı belirtildi.


2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrencilerden alınacak eğitim ve öğretim ücretlerinin mütevelli heyet tarafından belirleneceğinin hüküm altına alındığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir üst sınıfa geçen öğrencilerden daha önce alarak başaramadığı ve yeniden alması gereken alt sınıf dersleri için dönem/yıllık ücrete ilave olarak ek bir ücret alınmaması Yükseköğretim Genel Kurul tarafından daha önce karar altına alınmıştı. Buna karşılık bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden kaldığı ders ücreti yerine yıllık ücret talep ettiğine ilişkin Başkanlığımıza ulaşan şikayetler üzerine, Yükseköğretim Genel Kurulunca, öğrencinin dönem tekrarı yapması veya normal öğrenim süresinin aşılması halinde alınacak ücretin yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına ücret ödemesine ve ödenen bu ücretin de her halükarda ilgili dönem alması zorunlu olan ders/kredi başına düşen tutarı aşmamasına karar verilmiştir"

Karar denetlenecek

Açıklamada, tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına bildirilen karara uygun hareket edilip edilmediğinin ilk denetim döneminde gözden geçirileceği vurgulandı.


Bakan Tekin 'mülakat' tartışmalarına açıklık getirdi: Öğretmen adaylarına 'bize ders anlatın' diyeceğiz
Bakan Tekin 'mülakat' tartışmalarına açıklık getirdi: Öğretmen adaylarına 'bize ders anlatın' diyeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda tartışma konusu olan öğretmene mülakat meselesini açıklığa kavuşturdu. Bakan Tekin, "Mülakatlarla ilgili düzenlemeler ve hazırlıklar yaptık. Yani çoktan seçmeli bir sınavla öğretmen seçmenin doğru olmadığını söyledik. Öğretmen atama süreci revize edilmeli" dedi. 30 büyükşehirde mülakat yapılacağını söyleyen Bakan Tekin, "Mülakatta bize ders anlatın diyeceğiz. Atamada mülakat ve KPSS performansı yarı yarıya etkileyecek" şeklinde konuştu. Okullardaki göçmen öğrenci sayısını paylaşan Tekin, 'Okullar 4 güne düşecek' iddialarına da yanıt verdi. İşte, yeni öğretmen atamalarında uygulanacak yöntemin detayları ve eğitim öğretim dönemine dair merak edilenler...


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