YÖK harekete geçti: Vakıf üniversitelerine 'ders ücreti' uyarısı

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YÖK'ten yapılan açıklamada, Kurul'un vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve dönem tekrarı yapan veya normal eğitim süresini uzatan öğrencilere yönelik karar aldığı belirtildi.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrencilerden alınacak eğitim ve öğretim ücretlerinin mütevelli heyet tarafından belirleneceğinin hüküm altına alındığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Karar denetlenecek
Açıklamada, tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına bildirilen karara uygun hareket edilip edilmediğinin ilk denetim döneminde gözden geçirileceği vurgulandı.