YÖK ile BAE Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile BAE Eğitim Bakanı Ahmad Belhoul Al Falasi, başkanlıktan düzenlenen törenle iki kurum arasındaki iş birliği protokolünü imzaladı. YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim alanındaki ortaklıkların güçlendirilmesi için somut adımlar atmaya kararlı olduklarını belirterek, "Bu kapsamda, bugün imzaladığımız yükseköğretim alanında iş birliğine dair mutabakat muhtırası, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınmasındaki kararlılığımızın bir yansımasıdır. Bu mutabakatla birlikte, yükseköğretim kurumlarımız arasında akademik personel ve öğrenci değişimi gibi alanlarda iş birliğini artırmayı, telekomünikasyon, elektrik-elektronik, yapay zeka gibi önemli yükseköğretim alanlarında iş birliği yaparak bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi hedefliyoruz" dedi.

'Diplomasiyi destekleyen iş birliklerine önem veriyoruz’

Yenilikçi adımlarla yükseköğretimdeki kaliteyi artırmak ve uluslararası alanda etkinliklerini sürdürmek için bir dizi icraatta bulunulduğunu söyleyen Prof. Dr. Özvar, "Bugün BAE ile imzaladığımız iş birliği anlaşmasında olduğu gibi, Türkiye'nin diplomatik faaliyetlerini destekleyen kültürel ve akademik iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Son dönemde Özbekistan, Azerbaycan, Cezayir gibi ülkelerle gerçekleştirdiğimiz mutabakatlar ve uluslararası iş birliği protokolleri ile yükseköğretimde küresel düzeyde etkileşimi artırma amacını taşıyoruz" diye konuştu.





YÖK olarak teknoloji konusunda da nitelikli adımlar atıldığını kaydeden Özvar, Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ gibi kurumlarla gerçekleştirdikleri iş birliklerini anımsatarak, "Gerek uluslararasılaşma gerekse de teknoloji alanında gerçekleştirdiğimiz icraatlerimiz, Türkiye'nin yükseköğretim alanında ne kadar dinamik ve geleceğe yönelik kararlı adımlar attığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

BAE Eğitim Bakanı Al Falasi ise, bugün gerçekleştirilen iş birliğinin iki ülke ortaklığında bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "İmzaladığımız anlaşma, genç neslimizi geleceğe yönelik becerilerle donatmak için eğitim sistemlerimizin yeteneklerini geliştirmeye yönelik ortak kararlılığımıza dayanıyor. Ayrıca, her iki ulustaki bilimsel araştırma yeteneklerini geliştirmek ve öğrencilerimize gelecek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerle donatmak için iş birliğimizi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.















