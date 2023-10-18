YÖK ve üniversitelerden ortak bildiri: Türkiye akademik camiası İsrail'in hastane saldırısını şiddetle kınadı

İsrail'in dün Gazze'deki El-Ehli Arap Hastanesi’ni hedef alan ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırı tüm dünyada tepkiyle karşılandı.

Türkiye'de de her kesim tarafından lanetlenen saldırıya bir tepki de Türkiye akademik camiasından geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türkiye'deki tüm üniversiteler, yayımladıkları ortak bildiri ile İsrail'in hastane saldırısını şiddetle kınadı.

Hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar dilenen ortak bildiride Filistin halkının acılarının paylaşıldığı belirtildi.

Öte yandan Gazze'de insanlık dramının yaşandığına vurgu yapılan bildiride uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin açık ihlalinin söz konusu olduğu belirtilerek tüm saldırıların ve şiddet eylemlerinin derhal durdurulması çağrısında bulunuldu.

İsrail'in saldırısının şiddetle kınandığı bildiriyi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da sosyal medya platformu 'X' hesabından paylaştı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu ve tüm üniversiteler tarafından yayımlanan ortak bildiri👇https://t.co/HZKUk9I7hU — Erol Özvar (@erolozvar) October 18, 2023

YÖK'ten İngilizce ve Arapça olarak da yayımlanan bildirinin Türkçe metninde şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarını son dönemde artırarak devam ettirmesini; bu çerçevede 17 Ekim 2023 günü Gazze’deki El-Ehli Arap Hastanesi’ni hedef alarak, aralarında bebeklerin, çocukların ve kadınların da bulunduğu yüzlerce Filistinli sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olan saldırılarını Türkiye akademik camiası olarak şiddetle kınıyoruz.

Söz konusu saldırılar sonucunda hayatını kaybeden tüm Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Filistin halkının acılarını paylaşıyoruz.

Gazze’de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin açık ihlali söz konusudur. Tüm saldırıların ve şiddet eylemlerinin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz.