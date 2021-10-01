Gündem YÖKden mezuniyet ile ilgili açıklama Ek sınav hakkı tanınacak
EĞİTİM

YÖK'den mezuniyet ile ilgili açıklama: Ek sınav hakkı tanınacak

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), azami süresini dolduran, hazırlık, ara sınıf, son sınıf öğrencileri ile mezuniyet için öngörülen not ortalamalarını, kazanılması gereken AKTS/krediyi sağlayamayan öğrencilerin, ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
YÖKden mezuniyet ile ilgili açıklama: Ek sınav hakkı tanınacak
Arşiv

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), azami süreler kapsamında alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek sınav hakkı tanıma kararı aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre Kovid-19 pandemisi göz önüne alınarak; azami süreler kapsamında alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek sınav hakkı tanındı. Tanınan haktan bu ilişiği kesilmiş öğrenciler de yararlanabilecek.

Söz konusu karar ile ilgili YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendi gereği öğrencilerimiz ‘bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.’

  • Azami sürelerin başlangıcı, aynı Kanunun geçici 67’nci maddesi gereği 2014-2015 yılı eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılıdır. Yükseköğretim kurumlarında daha önce kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, önceki öğrenim süreleri dikkate alınmayacaktır.

Azami sürelerini dolduranlardan özellikle lisans öğrencilerinden bir kısmının ilişiği başarısızlık sebebiyle kesilmiş veya kesilmek üzeredir. Ancak bu durumdaki öğrenciler için azami süre sonu sınav hakları konusunda üniversitelerimizde tereddütler yaşanmakta, Yükseköğretim Kuruluna çok sayıda soru ve talep iletilmektedir.

  • Başarısız sayılan dersler, çeşitli sebeplerle alınmamış dersler veya devam koşulunun sağlanmadığı dersler bakımından ilgili maddenin tanıdığı ek sınav hakları konusunda üniversitelerimizin farklı uygulamalar izledikleri anlaşılmıştır. Özellikle, 'hiç alınmayan dersler ile devam koşulunun sağlanmadığı derslerin başarısız ders olarak kabul edilip edilmeyeceği' hususu tartışmalara yol açmıştır.

Bu bağlamda sorun Covid-19 pandemisi koşulları da dikkate alınarak değerlendirilmiş ve azami süresini dolduran, hazırlık, ara sınıf, son sınıf öğrencileri ile mezuniyet için öngörülen not ortalamalarını, kazanılması gereken AKTS/krediyi sağlayamayan öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ‘ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir’ Bu durumdaki öğrencilerden 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler de başvurmaları halinde söz konusu maddenin aynı imkanlarından yararlanabilecektir. Ancak ek sınav haklarının kullanılmasında uygulamalı derslerin kazanımlarının telafisi esas olacaktır.”

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
GÜNDEM
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Özer: 15 bin öğretmen atamasını ikinci döneme yetiştireceğiz
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Özer: 15 bin öğretmen atamasını ikinci döneme yetiştireceğiz

Milli Eğitim Bakanı Özer: Vakalar artsa da okulları kesinlikle kapatmayacağız
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Özer: Vakalar artsa da okulları kesinlikle kapatmayacağız

YÖK'ten dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayan adaylara müjde
GÜNDEM
YÖK'ten dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayan adaylara müjde

Abone Ol Google News
Nükleer suikast: Fahrizadenin ölümü

Nükleer suikast: Fahrizade'nin ölümü

İran'ın nükleer planları yapay zekaya takıldı.
Üç futbolcu ilk kez milli davet aldı

Üç futbolcu ilk kez milli davet aldı

​Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunu açıkladı.
İbrahim Kalın Der Spiegele konuştu: Rusya ve ABD’ye Suriye’ye girme hakkı tanındıysa Türkiye de aynı hakka sahip

​1 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Yağmurun etkisiyle trafik arttı: İşte yoğunluk oranı...

​Ticaret Bakanı Muş: Aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te hitap ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.