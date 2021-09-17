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EĞİTİM

YÖKDİL sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 21 Eylül'de açıklanacağı duyurulan YÖKDİL sonuçları 4 gün erken erişime açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? (YÖKDİL sonucu nasıl sorgulanır?)
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29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021/ YÖKDİL-2'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Genellikle akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı YÖKDİL sonuçlarının açıklandığını ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün duyurdu.

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ÖSYM YÖKDİL’İ DUYURUDU

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

“29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/2) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, İngilizce Sağlık Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığındaki 71 numaralı sorunun “B” olarak girilmiş doğru cevabın “A” olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Eylül 2021 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.”

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