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EĞİTİM

YÖK'tan flaş kararlar: Baraj puanı düşürüldü, sıvan süresi uzatıldı

YÖK, sınav tarihlerinin belirlenmesi ile birlikte son dakika kararlar aldı. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiğini açıklayan YÖK, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

YÖK, sınav tarihlerinin belirlenmesi ile birlikte son dakika kararlar aldı. YÖK'ün açıklamaları şu şekilde:

Sınav süresi uzatıldı

TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı.

Baraj puanı düşürüldü

Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.

Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır.

Ayrıntılar birazdan...

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