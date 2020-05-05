YÖK'tan flaş kararlar: Baraj puanı düşürüldü, sıvan süresi uzatıldı YÖK, sınav tarihlerinin belirlenmesi ile birlikte son dakika kararlar aldı. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiğini açıklayan YÖK, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldığını bildirdi.

Haber Merkezi 05 Mayıs 2020, 00:34 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2020, 00:46 AA