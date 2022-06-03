YÖK'te görev değişikliği: 6 üyenin görevlerine son verildi 5 yeni üye seçildi

Ekonomi

Pakistan ile ticarette yeni dönem: Hedef 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in Ankara’daki buluşmasında 5 milyarlık ticaret hedefi için önemli imzalar atıldı. Özellikle e-ticaret, turizm, eğitim, lojistik, sivil havacılık, iletişim ve bilgi teknolojilerinde iş birliği artacak. Masadaki önemli bir konu da enerji oldu. Şerif’in özellikle hidroelektrik ve yenilenebilir enerji projelerinde Türkiye’nin desteğini almaktan memnun olacaklarını ifade etmesi, bu alanda yeni adımların işareti olarak değerlendiriliyor.