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YÖK’ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için önemli bir adım

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim kurumlarının 2022 yılı için öğretim üyesi kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı 6 bin olarak belirlendi.

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Haber Merkezi İHA
YÖK’ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için önemli bir adım
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YÖK Başkanı Erol Özvar’ın başkanlığında 17 Mart Perşembe günü Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunda alınan kararlar neticesinde yükseköğretim kurumlarının 2022 yılı için öğretim üyesi kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı 6 bin olarak belirlendi.

Konu hakkında YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığının Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kararnamesi’nin 11. maddesi C bendi uyarınca yükseköğretim kurumlarının 2022 yılı için öğretim üyesi kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı 6 bin olarak belirlendi.

Söz konusu karar uyarınca öğretim elemanları arasından kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunun doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına yapılacak iç atamalar istisnai tutularak belirlenen atama sayısı 6 bin sınırına dahil edilmedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar başkanlığında 17/03/2022 tarihinde toplanan YÖK Yürütme Kurulunda alınan kararla 6 bin atama izninin dağılımı yapılarak yükseköğretim kurumlarına bildirildi" denildi.

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Karar kadro bekleyen öğretim elemanları tarafından memnuniyetle karşılandı

Öte yandan halen öğretim görevlisi ve araştırma görevli kadrolarında görev yapanların bulundukları yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrolarına atanmaları halinde açıktan veya nakil suretiyle yapılacak atama sayısının dışında tutulması kararı, üniversiteler ve kadro bekleyen öğretim elemanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

  • YÖK Yürütme Kurulu, aldığı kararla üniversitelerde yıllardır kadro bekleyen öğretim üyelerinin en önemli sorunlarından birini çözerek önlerini açtı.

Söz konusu karar öncesinde üniversitelerin doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına yapılacak iç atamalar da yıllık olarak belirlenen öğretim üyesi atama sayılarına dahil ediliyor ve önemli ölçüde kadro sorunları yaşanıyordu.

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