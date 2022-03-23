Milli Eğitim Bakanı Özer iklim değişikliği konusunda gelinen noktayı anlattı: Bin okulda yeşil eğitim

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda iklim değişikliği konusunda yapılan çalışmaları anlattı. Okullarda 2015’ten beri verilen ‘çevre eğitim’ dersi olduğunu hatırlatan Bakan Özer, “Bu ders, 7 veya 8. sınıfta seçmeli ders olarak okutuluyordu. Onu ‘çevre eğitimi ve iklim değişikliği’ şeklinde değiştirdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte içeriğini, müfredatını güncelledik. 6-7 ve 8’inci sınıflara seçmeli ders olarak koyduk. Öğretmenlerin mesleki eğitimini desteklemek için ‘Öğretmen Bilişim Ağı’ diye bir platform da oluşturduk. Orada da ağırlığı sıfır atık, çevre-iklim değişikliği, çevre duyarlılığı ile ilgili derslere verdik” diye konuştu.

ELEKTRİKLERİNİ ÜRETECEKLER

2019’da hayata geçirilen ‘çevre dostu okul projesi’nin devam ettiğini belirten Bakan Özer, “Tüm ülkede ilkokullar ağırlıklı olmak üzere, temel eğitim seviyesinde toplam 1000 çevre dostu okul belirledik. Okullarımızın enerji ihtiyacını mümkün olduğunca enerji panelleri üzerinden karşılayacağız. Yağmur suları hem bahçede hem tuvaletlerde kullanılacak. Su tasarrufu ile ilgili mekanizmalar olacak. Lavabo bataryaları, aydınlatmalar değişecek. Yemekhanelerin tüm gıda atıklarından gübre elde edilecek ve çiçek yetiştirilecek” dedi.

Mahmut Özer

SIFIR ATIK KÜTÜPHANELERİ DEVAM EDİYOR

Okullarda kurulan sıfır atık kütüphaneleriyle ilgili bilgi veren Bakan Özer, şöyle devam etti:

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“Şu ana kadar 328 tane okulda, geri dönüşüm yoluyla “sıfır atık” kütüphanesi yaptık. Çevre dostu okullar tüm okulların öğrencileri ve öğretmenleri tarafından da ziyaret edilebilecek ve birer mükemmeliyet merkezi olacak. Böylece bu okullar örnek ve öncü olacak. Proje devam ederken belki şu anda ön görmediğimiz bir sürü güzel şey ortaya çıkacak.”

Öğretmenlere eğitim verildi

1000 Çevre Dostu Okul Projesi’nin detayları önümüzde hafta açıklanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer projenin tanıtımını yapacak. “Çevre Dostu 1.000 Okul Projesi” kapsamında 21 Mart’ta başlayan ve 27 Mart’a kadar Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden sürecek uzaktan eğitimde İklim Değişikliği ve Çevre Eğitimi Semineri’ne 20 bin, Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Semineri’ne de 20 bin öğretmenin katıldığı bildirildi.

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