Rus ve Ukraynalı öğrencilerin tercihi Türkiye olur

Savaş nedeniyle Ukrayna’da okuyan 3 bin 500 Türk öğrenci yatay geçiş için YÖK’ün kapısını çaldı. Türkiye’yi tercih edecek Ukrayna ve Rus öğrenci sayısının da gelecek dönemde artması bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Öğrenci Hizmetleri Derneği Başkanı Dr. Dursun Aydın, Türkiye’nin her anlamda öğrenci dostu bir ülke olduğunu belirtti. Dr. Aydın, bu avantajından dolayı savaş mağduru Rus ve Ukraynalı öğrencilerin Türkiye’yi tercih edeceğini söyledi.

ÜÇ KRİTER VAR

Öğrencilerin gittikleri ülkelerde üç kriteri gözettiğini belirten Aydın, “Bunlar güvenilir bir ortam, kaliteli hizmet ve ekonomik olmasıdır. Türkiye’ye baktığımızda, güvenilirdir, kalitelidir, diploması Batı’da ve Avrupa’da geçerlidir ve uygun fiyatta eğitim hizmeti sunar. Özellikle savaş olan yerlerde, bugün Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa baktığımızda, orada yaşayan öğrenciler daha rahat bir yerde eğitim almak ve yaşamak ister. Bugün Türkiye’de 600 tane Ukraynalı öğrenci okuyor. Tabii bizim burada iyi bir altyapı ve sistem kurduğumuz takdirde daha fazla öğrenci Türkiye’ye gelecektir” diye konuştu.

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