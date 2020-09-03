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EĞİTİM

YÖK’ten Covid-19 hastası olan veya karantinada olan öğrenciler hakkında açıklama

YÖK’ten koronavirüs hastası olan veya karantinada olan öğrenciler hakkında açıklama: Kayıtlar 15 gün müddetince saklı tutulacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteye yerleşen ancak küresel yeni tip koronavirüs hastası olması ve karantinada bulunması nedeniyle kayıt yaptıramayacakların kayıt haklarının 15 gün müddetince saklı tutulmasını kararlaştırdı. İşlemlerin ek yerleştirme kılavuzuna yetişmemesi durumunda kontenjanlarının mevcut kontenjana ilave edileceği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

YÖK, koronavirüs nedeniyle karantinada olup üniversitelere kayıt yaptırması gereken öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için yeni bir karar aldı.

Üniversitelere gönderilen karara göre, 2 Eylül’de Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) işlemleri sırasında bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak “korona hastası ve karantina altında olmaları nedeniyle kayıt yaptıramayanların kayıt haklarının saklı tutulmasına" karar verildiği belirtildi.

YKS sonuçları açıklandı
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YKS sonuçları açıklandı

Bu öğrencilerin durumlarını belgeleyen raporlarını rapor tarihinin bitiminden en geç 15 gün içinde ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda kayıtlarının yapılabileceği ifade edilen kararda, işlemlerin ek yerleştirme kılavuzuna yetişmemesi durumunda bu kişilerin kontenjanlarının mevcut kontenjana ilave edileceği bildirildi.

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