YÖK'ten, İran'da öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilere ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İran'da öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilerin, savaş durumu süresince mevzuatın öngördüğü şartlar çerçevesinde eğitimlerinin aksamaması için gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"28 Şubat 2026 tarihinde İran'da başlayan savaş sebebiyle bu ülkede öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, savaş durumu devam ettiği süre zarfında mevzuatın öngördüğü şartlar dairesinde eğitimlerinin aksamaması için gerekli çalışmalar Kurulumuzca yapılmaktadır."