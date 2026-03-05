İran’da hastaneleri hedef alıyorlar

ABD-İsrail savaş uçaklarının bu süreçte İran’da toplamda 10 hastane ve sağlık merkezini bombaladığı bildirildi. İran'ın başkenti Tahran’a düzenlenen hava saldırılarında yoğun hasar gören Gandi Hastanesi, kullanılamaz hale geldi. Kentin kuzeyinde bulunan hastanede saldırılarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İran Tabipler Birliği Başkanı Muhammed Reiszade, Hastanenin tekrar hizmet vermeye başlaması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, İsrail ve ABD saldırılarında toplamda 10 hastane ve acil yardım merkezinin hedef alındığını belirtti. Savaş uçakları, dün ayrıca İran’ın batısındaki Urumiyye’de sivil yerleşim yerlerini hedef alarak 7 sivili öldürdü. İran devlet televizyonunun verdiği bilgiye göre ise 28 Şubat’tan beri devam eden saldırılarda ölü sayısının 1045’e ulaştığı bildirildi.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'da seçilecek yeni liderin de "aynı şekilde hedef alınacağı" mesajını verdi. Katz, yeni liderin de İsrail ordusunun hedefinde olacağını kaydetti. İsrail ordusu, Eylül-Kasım 2024’te Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye’de, Hizbullah liderlerini hedef alarak büyük kısmını öldürmüştü. İşgal ordusu, 27 Eylül’de Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ı öldürdükten sonra yerine seçilen iki Genel Sekreteri de bir hafta içinde öldürmüştü. İsrail ve ABD medyasında, “Dahiye Doktrini” olarak tanımlanan bu stratejinin Tahran’da da uygulanacağı iddia ediliyor. Kanal 12’ye konuşan üst düzey İsrail yetkililer ise İran’a yönelin saldırıların en az iki hafta daha süreceğini ifade etti.