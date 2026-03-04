Yeni Şafak
Türkiye'ye destek veren Belçika'dan 'İran füzesi' mesajı: Memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye'ye destek veren Belçika'dan 'İran füzesi' mesajı: Memnuniyetle karşılıyoruz

21:554/03/2026, Çarşamba
AA
Prevot, Belçika'nın Türkiye’nin yanında kararlılıkla durduğunu ifade etti.
Prevot, Belçika'nın Türkiye’nin yanında kararlılıkla durduğunu ifade etti.

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, İran’dan Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın NATO tarafından etkisiz hale getirilmesinden memnuniyet duyduklarını açıkladı. Prevot, Belçika’nın Türkiye’nin yanında kararlılıkla durduğunu vurguladı ve İran’ın ayrım gözetmeyen saldırılarına son vermesi gerektiğini belirtti.

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmata ilişkin, "Belçika, Türkiye'nin yanında kararlılıkla durmaktadır." ifadesini kullandı.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın, NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İran'ın bölge genelinde "ayrım gözetmeyen" saldırılarına son vermesi gerektiğini vurgulayan Prevot, "Her yeni hedef, her yeni tırmanış, istikrara dönüş yolunu daha da zorlaştırıyor. Bu artık sona ermeli. Belçika, Türkiye'nin yanında kararlılıkla durmaktadır." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.



#Belçika
#İran
#Türkiye
