YÖK'ten Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler için açıklama

Yüksek Öğretim Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle;
(Ukrayna’dan dönen Türk öğrenciler) Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye’deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verilecektir."
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