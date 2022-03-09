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EĞİTİM

YÖK'ten Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler için açıklama

YÖK; Ukrayna’dan dönen ve yatay geçiş şartlarını karşılayamayan Türk öğrencilerin 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye’deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verileceğini açıkladı.

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YÖKten Ukraynada okuyan Türk öğrenciler için açıklama
YÖK

Yüksek Öğretim Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle;
(Ukrayna’dan dönen Türk öğrenciler) Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye’deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verilecektir."

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