YÖK'ten Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler için açıklama

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Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar, fırtına ve kar uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarından itibaren kuvvetli rüzgar, fırtına ve kar uyarısı yaptı. Vatandaşların, 11 Mart Cuma akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle dikkatli ve tedbirli olması istendi.