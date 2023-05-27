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YÖK'ten vakıf üniversitelerine zam uyarısı

Şikayetler üzerine harekete geçen Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerini enflasyon oranının üstünde zam yapmamaları konusunda uyardı.

13:18 . 27/05/2023 Cumartesi
DHA
Arşiv

Arşiv

YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderilen 'Eğitim ve Öğretim Ücreti' konulu yazıda, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ücretlerine enflasyon oranının üzerinde zam yaptıklarına ilişkin şikayetler olduğu belirtildi.

Vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetlerinin, eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde vakıf yükseköğretim kurumlarının kar amacı güdemeyeceklerine ilişkin mevzuat düzenlemelerine işaret edildi.

Öğrencilerin talep ve şikayetlerinin dikkate alınarak bu konuda gerekli özenin gösterilmesi, eğitim ve öğretim ücreti artış sınırının enflasyonun üzerinde olmaması istendi.

Ayrıca daha önce vakıf yükseköğretim kurumlarına duyurulan 'Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören vatandaşlar ile öğrencilerin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri gibi çeşitli etkenlerin bir arada değerlendirildiği ve depremzede öğrencilere, eğitim ve öğretim ücretleri ile burs ve barınma ihtiyaçları konularında kolaylık sağlamaları' kararı da hatırlatıldı.


#YÖK
#Enflasyon
#Zam
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