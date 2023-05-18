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YÖK’ten flaş sınav kararı: Üniversite final sınavları ertelendi mi?

Yükseköğretim Kurulu, final sınavlarıyla ilgili son dakika kararını açıkladı. YÖK, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi. Peki üniversite final sınavları online mi yapılacak? İşte, YÖK’ün açıkladığı sınav kararının detayları…

13:20 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Üniversite final sınavları ne zaman?

Üniversite final sınavları ne zaman?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde dört aday da yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Üniversitelerde sınav dönemine denk gelen final tarih, için YÖK harekete geçti.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan ikinci tur seçimleri için YÖK üniversitelerde yapılacak final dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi.

Üniversite final sınavları online mi?

Üniversiteler özerk yapıda olduğu için üniversiteler ve fakülteler sınavların nasıl yapılacağına kendi karar veriyor. Bahar dönemi vize sınavları online tamamlanırken final sınavları için ise tercih, üniversite yetkili kurullarına bırakıldı.

Sakarya Üniversitesi Senatosu daha önce aldığı kararla final sınavlarının yüz yüze yapılacağını duyurmuştu. Ardından alınan kararda ise “ 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim düzeylerinde yıl içi sınavlarında olduğu gibi yıl sonu sınavlarının da çevrimiçi (online) yapılmasına karar verilmiştir.” açıklaması yapıldı.

Bunun yanı sıra Kocaeli Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl, Beykent, Okan, Bayburt üniversitelerinin de aralarında bulunduğu bazı üniversiteler, sınavları yüz yüze yapacaklarını duyurdu.

YÖK Başkanı Erol Özvar üniversite sınavı hakkında ne demişti?

YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada vize sınavlarının online şekilde yapılacağını ifade ederek devamında “ Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine, yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verildi.” ifadelerini kullanmıştı.

#yök
#final sınav tarihi
#bahar dönemi
#üniversite
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